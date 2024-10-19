Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara düzenlenen yemekli programda bir araya geldi.

Kuyucak Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 19 Ekim Muhtarlar Günü yemek programı Belenova Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve daire amirleri katıldı. Programda konuşan Başkan Doğanca, muhtarların yerel yönetimdeki kritik rolüne dikkat çekerek, “Muhtarlarımız, mahallelerimizde devletimizin temsilcisi olarak çok değerli bir görev üstleniyorlar. Onların özverili çalışmaları sayesinde sorunlarımıza hızlı çözümler üretebiliyoruz. Tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Programda ilçenin sorunları ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, muhtarlar Başkan Doğanca’ya ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek bu tür buluşmaların yerel yönetim açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.