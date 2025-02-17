Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen İnsan Kaynakları Forum’unda Ulusal Staj Programı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, "En Çok Staj İmkanı Sunan Yerel Yönetim" ödülünü aldı.

İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forum’u bu yıl "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Forumda SBB, Ulusal Staj Programı kapsamında 2024 yılı "En Çok Staj İmkanı Sunan Yerel Yönetim" ödülünü almaya hak kazandı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay’ın elinden ödülünü alan Başkan Halit Doğan, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin gelişimi ve kariyerlerine katkı sağlamak için her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere sunduğu eğitim, staj ve iş olanaklarıyla yerel kalkınmaya da önemli bir katkı sağladığını da vurguladı.

"Her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Ödülün ardından bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "İki üniversitesi, genç nüfusu ve parlak zihinleriyle çok büyük bir potansiyele sahip olan Samsun’umuzda gençlerimizin üretim süreçlerinde yer almasını sağlayarak istihdam olanaklarını artırmak; bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, nitelikli iş gücünün artışına katkı sunmak adına Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünlerimizin ve yarınlarımızın teminatı olan gençlerimize verdiği değerin bilinciyle bir eğitim kenti olan Samsun’umuzda Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Şehrimize böyle önemli bir ödül götürmekten dolayı onur duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.