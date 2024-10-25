Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindekileri makamında ağırladı, hayata geçirdikleri çalışmaları ve projeleri anlattı.

AK Parti heyeti “Yerel Yönetimler Başkanlığı Deneyim Paylaşım Toplantısı” için Samsun’da buluştu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’ı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i Büyükşehir Belediyesi’nde konuk etti. Başkan Doğan, Büyükşehir Belediyesinde ağırladığı heyete seçimin ardından Samsun’da hayata geçirdikleri projeleri ve yapmayı planladıkları yatırımları anlattı.

“Daha ileri vizyonuyla ülkemiz için çalışıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “AK Parti Genel Başkan Yardımcımızın yanı sıra Erzurum, Ordu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı Samsun Büyükşehir Belediyemizde ağırlıyor olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. 4 kardeş şehir bugün bir aradayız. Yaptığımız çalışmalarımızı ve yapacağımız icraatları konuşuyuz. Şehirlerimiz büyüsün ki, Türkiye büyüsün istiyoruz. Bu noktada istişarenin, deneyimlerin paylaşımının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Tüm şehirlerimizle ülkemizi ‘daha ileri’ vizyonuyla temsil etmeyi sürdürüyoruz” dedi.

“İstişare ediyor, tecrübelerimizi paylaşıyoruz”

Dinleyerek, anlayarak, istişare ederek yol yürümeyi sürdürdüklerini ifade eden Başkan Doğan, “Belediyecilik anlamında yapacağımız işlerde istişareler bizler için çok değerli. Dinlemenin, anlamanın buna göre yol yürümenin değerinin farkındayız. Şehirlerimizde yaptığımız hizmetleri birbirimize anlatarak; birbirimize yeni yollar açacak, tecrübe paylaşımlarımızla şehirlerimize daha iyi hizmet etme gayretimizi sürdüreceğiz. Samsun’umuzda misafir ettiğimiz tüm başkanlarımıza ve bürokratlarımıza şehrimize ve Büyükşehir Belediyemize tekrar hoş geldiniz diyorum. Samsun’umuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi Karadeniz’in medarıiftiharı bir şehir. Yaptığımız her bir hizmet ülkemizin ve milletimizin bekası içindir. Bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyor; ‘Gururla Samsun’ diyoruz!” ifadelerini kullandı.