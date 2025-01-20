Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, Nizip’in gelişimi, devam eden çalışmalar ve projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Doğan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün, değerli Valimiz Kemal Çeber’i ziyaret ettik. İlçemizin gelişimi ve halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek adına önemli görüş alışverişlerinde bulunduk. Nizip için atacağımız adımlarda Valimizin tecrübelerinden faydalanmak bizim için çok kıymetli. Daha güçlü bir Nizip için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Başkan Doğan, Vali Kemal Çeber’e nazik ev sahipliği ve samimiyeti için teşekkürlerini iletti. Vali Kemal Çeber ise ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Doğan’a teşekkür etti.