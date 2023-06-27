Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hemşehrilerinin Kurban Bayramını kutlayarak, “hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm hemşehrilerimin sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçireceği bir bayram temenni ediyorum” dedi.

Kurban Bayramı’nın sağlık, barış, adalet, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Toplumsal hayatımızda önemli bir yeri olan bayramlarımız; kardeşçe vakit geçirdiğimiz, birbirimize olan saygı ve sevginin perçinlendiği çok özel ve değerli günlerdir. Bayramlarda yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin pekiştiğini, paylaşmanın, zenginlikleri bölüşmenin gerekliliğini görüyoruz. Bu anlamlı ve özel günlerde kırgınlıklara, dargınlıklara ve tartışmalara son vererek sevgi ve hoşgörü içerisinde olmalıyız. Merkezefendi Belediyesi olarak her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da hemşehrilerimizin daha rahat, huzurlu, sağlıklı geçirmesini ve belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesini sağlamak için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu duygu ve düşüncelerle Merkezefendili ve Denizlili hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm hemşehrilerimin sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçireceği bir bayram temenni ediyorum” diye konuştu.