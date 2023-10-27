Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçenin üst yapı gelişimine katkı sağlamak amacıyla sıcak asfalt yapılacak bölgelerdeki çalışmalarını yerinde inceledi

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ziyaret sırasında ekiplerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Özellikle sıcak asfalt atılacak olan bölgelerde detaylı kontroller gerçekleştiren Başkan Doğan, kaliteli ve dayanıklı bir üst yapı için çalışmaların titizlikle sürdürülmesi talimatı verdi.

Doğan, yaptığı açıklamada, ilçenin altyapısını güçlendirmenin ve yollarını daha konforlu hale getirmenin belediyenin öncelikli görevleri arasında olduğunu belirtti. Ayrıca, şehir sakinlerinin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için altyapı ve üst yapı çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.