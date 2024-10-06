Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun’umuzun evladı çalışmak için başka bir şehre gitmek durumunda kalmasın diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın gündeminde yatırım, istihdam ve nitelikli iş gücü var. Samsun Valisi Orhan Tavlı ile birlikte Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Başkan Doğan, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında incelemelerde bulundu. Samsun’da 36 meslek lisesinde, otomotiv sanayine yönelik 19 binden fazla öğrencinin eğitim aldığını vurgulayan Başkan Halit Doğan, “Samsun’umuzun evladı çalışmak için başka bir şehre gitmek durumunda kalmasın diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Samsun’umuz üreten, lider ve vizyoner bir şehir”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Meslek liselerimizin öneminin farkındayız, bu bilinçle de çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Sayın Valimiz ile birlikte Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizi ziyaret ettik, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında incelemelerde bulunduk. Üretim, istihdam ve yatırım hedefleriyle çalışmalarımızı yürüttüğümüz Samsun’umuzda nitelikli personel ihtiyacını meslek liselerimiz ile daha da gidermiş olacağız. Samsun’umuzda şu an 36 meslek lisemizde 19 binden fazla öğrencimiz otomotiv sanayine yönelik eğitimlerini alıyor. Aynı zamanda bu okullarımızda okumuş, mezun olan ve sektöre katkı sunacak binlerce daha gencimiz var. Hayata geçen ve geçecek olan yatırımlarımızla, sanayi alanlarımızla; inşallah Samsun’umuzun evladı çalışmak için başka bir şehre gitmek zorunda kalmayacak. Samsun’umuz üreten, lider ve vizyoner bir şehir. Kara, deniz ve hava ulaşımı, nitelikli iş gücü, genç nüfusu, altyapısı, sektörel zenginliği ve üretim kapasitesiyle; bölgenin lideri, ülkemizin önde gelen illerinden birisi. Bu hususta bizler üzerimize düşen görevin bilinciyle şehrimizin potansiyelini ve olanaklarını değerlendirerek, kaliteli iş gücüyle hep birlikte Samsun’umuzu daha da ileriye taşımaya kararlıyız” şeklinde konuştu.