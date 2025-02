Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Dönüşümü Projesi kapsamında yaklaşık 500 bin TL değerindeki atığın dönüşüme kazandırıldığını belirterek, "Samsun’umuzu örnek bir şehir haline getirmek istiyoruz" dedi.

‘Yaşatan Şehir Çevreci Belediyecilik’ vizyonuyla şehrin dört bir noktasında çalışmalar hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında Çiftlik Caddesi’ndeki sıfır atık dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çiftlik Caddesi’ndeki Sıfır Atık Dönüşümü Projesi çalışmalarını yerinde inceledi, bölgede yapılan çevre dostu düzenlemeleri ve uygulamaları yakından görerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Sıfır Atık Dönüşümü Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Çiftlik Caddesi’nde bulunan bin 500 konut ve işletmeye yönelik olarak kapsamlı bir eğitim süreci başlattı. Bu eğitimlerde, vatandaşlara Sıfır Atık Yönetim Sistemi anlatıldı ve geri dönüşümün önemi aşılandı. Ayrıca cadde üzerinde kurulan sistem sayesinde atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümü sağlanarak çevresel etkiler en aza indirildi.

10 bin 775 kilogram atık geri kazanıldı, 500 bin TL değerindeki atık ekonomiye kazandırıldı

Yine proje kapsamında, iki aylık bir sürede Çiftlik Caddesi’nde 10 bin 775 kilogram atık geri kazanıldı. Toplanan atıklar arasında 2 bin 865 kilogram plastik, bin 910 kilogram kağıt, 3 bin 820 kilogram cam, 955 kilogram metal ve bin 225 kilogram organik atık yer aldı. Bu başarıyla çevreye büyük katkılar sağlanarak doğal kaynakların daha verimli kullanılması hedeflendi. Geri kazanılan bu atıklar 660,79 ton sera gazı salınımının önlenmesi sağlanırken, 25 bin 44,43 kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufu elde edildi. Ayrıca, 19,95 metreküplük atık depolama alanından tasarruf edilerek, 46,69 varil petrol ve 32,47 ağaç kesilmesinin önüne geçildi. Bununla birlikte, 5,82 ton hammaddeden tasarruf sağlanarak, ülke ekonomisine de katkı sunulmuş oldu. Yapılan bu geri dönüşüm çalışmaları ile yaklaşık 500 bin TL değerindeki atık, ekonomiye kazandırılarak, çevresel sürdürülebilirliğe büyük bir katkı sağlanmış oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin çevre dostu projeleri ve sıfır atık çalışmaları, şehirdeki vatandaşların çevre bilincini artırırken, aynı zamanda kaynakların korunmasına ve doğal dengeye duyarlı bir yaşam biçiminin yaygınlaşmasına öncülük ediyor.

"Samsun’umuzu örnek bir şehir haline getirmek istiyoruz"

Sıfır atık hedeflerine adım adım ilerlediklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun’umuz her geçen gün ekonomiden sanayiye, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli adımlar atıyor. Şehrimizin bu kalkınma sürecinde her bir yeşil alan, her bir geri dönüştürülebilir atık, her bir enerji tasarrufu, Samsun’umuzun yarınının teminatı. Bu nedenle şehrimizin çevresel değerlerini koruyarak kalkınma hedeflerimize ulaşma amacıyla projeler hayata geçiriyoruz. Özellikle Sıfır Atık uygulamaları ile atıkları sadece azaltmayı değil, aynı zamanda bu atıkları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmayı da hedefliyoruz. Bu anlayışla sürdürülebilirlik vizyonumuzu şehrimize kazandırıyor, yeşil kalkınma hamlesini her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. ‘Daha Yeşil Bir Samsun’ hedefiyle, hayata geçirdiğimiz projelerle şehrimizi örnek bir kent haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda, çevre dostu uygulamaları her alanda yaygınlaştırarak Samsun’umuzu geleceğe hazırlıyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki; Samsun’umuzun kalkınması ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olması için her bir hemşehrimizin katkısı çok önemli. Hep birlikte, çevre dostu uygulamaları her alanda yaygınlaştırarak sağlıklı, temiz bir gelecek için emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu süreci sahiplenerek örnek bir şehir olma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğiz" diye konuştu.