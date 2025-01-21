Samsun Büyükşehir Belediyesi, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor futbolcularının Malatyaspor ile deplasman maçına giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla “20 Ocak 1989 Samsunspor Anma Programı” düzenledi. Programda konuşan Başkan Doğan, “Samsunspor hepimizin ortak değeri, ortak sevdası. 20 Ocak kazasını unutmadık, unutmayacağız” dedi.

SBB Sanat Merkezinde gerçekleşen programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 20 Ocak 1989 yılında Samsunspor futbolcularının deplasmana giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan ile Samsunspor’un efsane sporcusu Emin Kar için anma programı düzenledi. Program öncesinde “Dünden Bugüne Nostalji: Samsunspor Fotoğraf Sergisi” ile vatandaşlar 20 Ocak kazasından bugüne Samsunspor’un fotoğraflarını inceleme fırsatı buldu. Genel Sanat Yönetmeni Hasan Aktürk ve fotoğraf düzenlemesini gerçekleştiren Alihan Aktürk’ün emekleriyle gerçekleşen sergi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Fotoğraf sergisinin ardından gerçekleşen 20 Ocak 1989 Samsunspor Anma Programı ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, protokol üyeleri kısa konuşmalar yaparak kazanın etkilerini ve kaybedilen futbol şehitlerini andı.

Yıldırım: “Hedefim, Samsunspor’u dünya çapında ilk 100 kulüp arasına sokmak”

Programa, Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım da canlı bağlantı ile katılarak, “Bizler, Samsunspor’umuz var olduğu sürece, 20 Ocakları hep birlikte büyük bir üzüntüyle anacağız. 20 Ocak kazası gibi trajik olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. 36 yıldır siyah renginin bizler için çok özel bir anlamı vardır. O gün, kırmızı ve beyazın yanına siyah da eklendi. Samsunspor var oldukça bugünü unutmayacağız, unutturmayacağız. İyi ki Samsunspor var, iyi ki Samsunsporluyuz. Renklerimizin daha ileriye gitmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Artık hedefimiz Avrupa. Benim kişisel hedefim, Samsunspor’u dünya çapında ilk 100 kulüp arasına sokmak. Bunu hep birlikte başaracağız. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü göreve gelir gelmez ilk yaptığı iş, Samsunspor’a sahip çıkmak oldu. Yaptığı yatırımlarla yolların iyileştirilmesinden, tesislerin çevre düzenlemesine kadar birçok alanda Samsunspor’a büyük katkı sağladı. Samsun şehri bu desteği hak ediyor. Halit Başkan gibi, Samsunspor’a böylesine sahip çıkan birisi hiç olmadı. Kendisiyle birlikte Samsunspor’u Avrupa’ya taşımayı hedefliyorum. Samsunspor’un ve Samsun şehrinin Türkiye’de örnek bir şehir ve örnek bir kulüp olmasını istiyorum. Bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Samsunspor, bizim yaşam tarzımız haline geldi. Tekrar başımız sağ olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Samsunspor hepimizin ortak değeri”

Samsunsporlu olmaktan duyduğu gururu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Öncelikle kazada hayatını kaybeden tüm büyüklerimize ve Samsunspor’un başarısı için emek vermiş herkese Allah’tan rahmet; geride kalanlara ise sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Samsunspor’umuz bu yıl büyük bir ruh, inanç ve azimle, hepimizi gururlandırarak ligde önemli bir başarılara imza atıyor. Bu durum hepimiz için gurur verici bir tablo oluşturuyor. Ancak burada bahsettiğimiz sadece bir futbol takımı değil; Samsun’un en önemli ortak değerlerinden ve paydalarından birisidir Samsunspor. Atatürk’ün armasını taşıyan başka bir şehir daha yok. Samsun, böyle müstesna bir şehir. Ayrıca, Karadeniz’de büyük başarılara imza atan önemli bir kulübün taraftarı olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Samsunspor’un başarılarıyla gurur duyduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Doğan, “Samsunspor’a kuruluşundan bugüne kadar hizmet etmiş tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah, Samsunspor’umuzun Avrupa’da top koşturduğu günleri de göreceğiz. Büyük başarılarla şehrimizin ismini gururla haykırmak en büyük dileğimiz. Samsunsporluluğun gereklerini yerine getirerek, belki de liglerdeki en centilmen taraftara sahip olduğumuzu da söylemek isterim. Bu nedenle kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle stadyumu dolduran tüm taraftarımıza teşekkür ediyorum. Dünyada başka bir şehirde böyle coşkulu ve fedakar bir taraftar kitlesi olduğunu düşünmüyorum. Allah şehrimize, takımımıza ve taraftarımıza kazasız belasız, başarılarla dolu yıllar nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından genç sporcular, 20 Ocak 1989’un anlam ve önemine dair hazırladıkları oratoryo gösterisiyle izleyenleri derinden etkiledi. Gösteri, hem futbolseverleri hem de katılımcıları hüzünlendirdi.

Programın finalinde ise kazanın yaşandığı o talihsiz günün tanıkları olan Samsunspor ve Çarşambaspor futbolcuları, 20 Ocak 1989’daki olayları anlatarak duygu ve düşüncelerini paylaştılar. O dönemde kazanın hemen ardından yaşadıklarını ve kaybettikleri arkadaşlarını nasıl yitirdiklerini aktardılar. Söyleşi, duygusal anlara sahne oldu ve katılımcılarda unutulmaz anlar bıraktı.