Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilde kentsel dönüşüm için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsunluların yıllardır beklediği kentsel dönüşüm sorunu için düğmeye bastı. Başkan Doğan’ın önderliğinde Samsun’da çarpık yapılaşma ve afet riski taşıyan binaların olduğu alanlar kentsel dönüşümle yenilenerek güvenli, yeni ve yaşanılabilir alanlara dönüştürülecek. Samsun’da kentsel dönüşüm İlkadım ilçesinde Anadolu Mahallesi, Kadıköy’de başlayacak.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının İlkadım’dan başlayacağını duyuran Başkan Halit Doğan, “Samsun’umuz her alanda daha da ileri olmayı hak eden bir şehir. Bizler şehrimizi koruyup kollayarak, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir kent bırakabiliriz. Bu noktada üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız. İnşallah kentsel dönüşüm projelerimizle sağlıksız kent dokularını iyileştireceğiz. İlkadım ilçemiz Anadolu Mahallesi, Kadıköy’de kentsel dönüşüme başlıyoruz. Çarpık yapılaşma ve afet riski taşıyan binaların olduğu alanları kentsel dönüşümle yenileyerek güvenli, yeni ve yaşanılabilir alanlara dönüştüreceğiz. Dirençli ve sağlıklı yuvalara sahip bir şehir modeli oluşturacağız. Kentsel dönüşüm yaparken estetiği ihmal etmeden, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak insanlarımızın ulaşım, altyapı ve sosyal donatı ihtiyaçlarını gidereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Modern ve yaşanabilir mekanlar oluşturulacak”

Kentsel dönüşümün nasıl gerçekleşeceğine dair açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, “Kentimizde yer alan mühendislik hizmeti almamış yapıların, kaçak yapıların ve değişen deprem yönetmeliği ile birlikte yeni oluşturulan, standartlara uymayan yapı stoklarının ve afet riski altındaki alanların, mekânsal planlar ile birlikte bir bütüncül olarak dönüştürülmesi başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor. Gerek 5393 sayılı Belediye Kanununun 73’üncü maddesi uyarınca ilimizde bulunan, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa etmek için belirlenen ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarının’, gerekse 6306 sayılı ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi’ hakkındaki kanunda belirtilen ‘zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan’ ve riskli alan olarak belirlenen bölgelerin aynı kanunda belirtilen rezerv yapı alanlarının bir düzen içerisinde bütüncül olarak yenilenmesi gerekmektedir. Mevcut mevzuat çerçevesinde söz konusu alanların belirlenmesi ve bu alanlara ilişkin mekansal planların yapılması dönüşüm çalışmalarının başlangıcını oluşturmakta. Bu noktada asıl önem arz eden ise doğru dönüşüm modelinin belirlenerek, bu alanlarının planlı bir şekilde yaşanabilir bir çevreye dönüştürülmesidir. Dönüşümlerin tamamlanması ile birlikte modern kentleşmenin getirdiği her türlü sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçları da bu alanlarda karşılanacak olup, modern ve yaşanabilir mekanlar oluşturulmuş olacak” ifadelerine yer verdi.

“Samsun’umuzda örnek bir kentsel dönüşüm hareketi başlatmış olacağız”

Kentsel dönüşümü sağlayabilmek için emsalde 0.50 emsale kadar ilave ve mevcut kat adedine ilave 4 kata kadar yapılaşma hakkına değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Modern ve yaşanabilir mekanlar oluşturulurken mevcut mekansal planların uygulanmasının bütüncül olarak sağlanması, oluşturulan çevrenin bir kimlik kazanmasını sağlayacaktır. Bu nedenle ülkemizde birçok kentte uygulanan ve dönüşüm alanlarının bir an önce mevcut mevzuatlar çerçevesinde modern ve yaşanabilir mekanlara ve kimlikli kentleşmeye dönüştürülebilmesi için ‘ada bazlı dönüşüm’ modelleri geliştirilmekte ve teşvik edilmektedir. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak ilimiz sınırları içerisindeki 5393 sayılı Belediye Kanunun 73’üncüsü maddesi kapsamında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarında, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun kapsamında riskli alan ve rezerv yapı alanlarında ada bazlı dönüşümün sağlanabilmesi için, mevcut imar planlarındaki yapılaşma haklarında düzenleme ihtiyaç duyulmuş olup, mevcut imar planı ve yönetmelikle verilen yapılaşma haklarına zemin şartları dikkate alınarak 0.50 emsale kadar ilave ve mevcut kat adedine ilave 12.50 metreye kadar eklenebilmesini içeren plan notu oluşturulmuştur. Yapılan bu düzenleme; modern, sağlıklı, yaşanılabilir çevreler ve kimlikli kentler oluşturacak olup, dönüşümün bir an önce gerçekleşmesini de beraberinde getirecektir. ‘Yerinde, Gönüllü ve Hızlı’ bir dönüşüm ile inşallah Samsun’umuzda örnek bir kentsel dönüşüm hareketi başlatmış olacağız. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.