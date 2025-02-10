Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "İçme suyu temini, daha sağlıklı ve daha güçlü bir altyapı için şehrimizin her noktasındaki yoğun mesaimizi sürdürüyoruz. Bir taraftan daha güçlü Samsun hedefi ile çalışırken, bir taraftan da inşa edeceğimiz daha ileri Samsun’a yakışacak bir altyapı için 17 ilçemizde titiz bir çalışma süreci yürütüyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kentin tamamında altyapıyı daha da güçlendirmek ve daha sağlıklı hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri bir taraftan 17 ilçede güçlü altyapı için mesai yaparken, bir taraftan da kırsal mahallelerin içme suyu sorununa çözüm üretiyor.

68 bin 220 metre içme suyu hattı

2025 yılının ilk gününden itibaren SASKİ ekipleri tarafından 17 ilçede toplam 68 bin 220 metre içme suyu hattı, 6 bin 754 metre atık su hattı ve bin 839 metre yağmur suyu hattı döşendi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, SASKİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, Samsun için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ani ve yoğun yağışların olduğu dönemlerde meydana gelen su baskınlarını önlemek adına da önemli projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda SASKİ tarafından başlatılan yağmur suyu kollektör hattı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yağmur sularının daha hızlı ve güvenli tahliye edilmesi için İlkadım İlçesinde Liman Kavşağı ve 100. Yıl Bulvarı’ndaki hat ile Derebahçe Mahallesinde 900 metre uzunluğunda yağmur suyu kollektör hattı sil baştan yenileniyor. Derebahçe’de kanalizasyon şebekesinde 400 milimetre çapındaki boruların olduğu eski hat büyütülerek, 600 milimetreye çıkarılıyor. Atakum İlçesinde de yoğun mesai yapan ekipler İncesu kanalizasyon hattı projesinin ilk etabını tamamlarken, Büyükoyumca ve Küçükoyumca Mahallesi’nde kanalizasyon çalışmalarına ise devam ediyor. SASKİ ekipleri, Canik ilçesinde inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi bölgesindeki altyapı çalışmaları noktasında da yağmursuyu hattının yapımını sürdürüyor.

İçme suyu olmayan mahalle kalmayacak

Özellikle kırsal mahallelerdeki içme suyu sorununu çözmek için çalışmalarına hız veren SASKİ, birçok ilçede yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde çok sayıda mahalleyi içme suyuna kavuşturacak projeler hızla ilerliyor. İlkadım’da Çatkaya İçme Suyu Deposu, Terfi Merkezi ve İletim Hattı, Atakum’da İncesu içme suyu hattı ile Kırsal Mahallelere İçme Suyu Temini Projesi, Canik’te Teknepınar İçme Suyu Deposu, Terfi Merkezi ve İletim Hattı Projesi ile Kırsal Mahalleler İçme Suyu Temini Projesi’nın tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

"Daha ileri Samsun’a yakışır bir altyapı"

Altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun’umuzun genelinde özveriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan daha güçlü Samsun hedefi ile çalışırken bir taraftan da inşa edeceğimiz daha ileri Samsun’a yakışacak bir altyapı için 17 ilçemizde titiz bir çalışma süreci yürütüyoruz. İçme suyu temini ile daha sağlıklı ve daha güçlü bir altyapı için şehrimizin her noktasındaki yoğun mesaimizi sürdürüyoruz. Kırsaldaki mahallelerimizi içme suyuna kavuştururken bir taraftan da mahallelerimizi daha sağlıklı altyapı ile buluşturuyoruz. Samsun çok fazla yağış alan bir şehir. Bu nedenle güçlü bir altyapı ihtiyacı var. Biz de bunun farkında olan bir anlayışla daha güçlü bir altyapının temini için çalışıyoruz. İhtiyaç olan alanlarda yağmursuyu kollektör hatlarını yeniliyoruz, kanalizasyon hatlarını güçlendiriyoruz. Altyapıdan üstyapıya her alanda yatırımlarımızla Samsun’umuzu daha ileri taşımaya devam ediyoruz" diye konuştu.