SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Salıpazarı Barajı’nın 2026 yılı içinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Projenin hayata geçirilmesi ile Samsun’un doğusundaki söz konusu ilçelerin yaklaşık 100 yıllık su ihtiyacı karşılanmış olacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 2024 yılı 2’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıda Faaliyet Raporu ile ilgili olarak meclis üyeleri bilgilendirildi. SASKİ stratejik planı, performans programı, analitik bütçe tasarısı gibi maddeler başta olmak üzere toplam 14 maddenin görüşüldüğü toplantıda, şehrin su ve kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesine dair çeşitli projeler de gündeme geldi.

SASKİ yatırımlarına dair önemli açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Salıpazarı Barajı’nın 2026 yılı içinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Projenin hayata geçirilmesi ile Samsun’un doğusundaki söz konusu ilçelerin yaklaşık 100 yıllık su ihtiyacı karşılanmış olacak. Şehrin artan su ihtiyacını karşılayabilmek adına Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin yanına yeni bir arıtma tesisinin de inşa edileceğini açıkladı. Ayrıca içme suyu temini bakımından Çakmak Barajı’na destek sağlayacak olan Samsun Dargöl Barajı’nın proje çalışmalarına başladıklarını duyuran Başkan Doğan, projenin 2029 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesiyle Samsun merkez ilçelerinin 2071 yılına kadar içme suyu ihtiyaçlarının karşılanacağını vurguladı.

“Salıpazarı Barajı, Samsun’un doğusunun 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak”

Şehrin uzun vadeli ihtiyacını karşılayacak şekilde içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısını kalıcı ve sağlam hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Şehrimizin doğusundaki Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçe merkezleri ile civardaki kırsal mahallerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Salıpazarı Barajı’nın 2026 yılı içinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Söz konusu barajın yapım ve kamulaştırma bedelinin yüzde 55’i yine Belediyemiz tarafından uzun vadede karşılanacak. Salıpazarı Barajı inşaatı tamamlanana kadar barajdan alınan ham suyun arıtılacağı 100 bin m3/gün kapasiteli Salıpazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi ile arıtılmış suyu Salıpazarı, Terme ve Çarşamba ilçelerine ulaştıracak 48 km uzunluğundaki isale hattı SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 2026 yılı sonuna kadar inşa edilecek. İçme suyu arıtma tesisi ve isale hatlarının yatırım tutarı 2 milyar TL mertebesinde olup isale hattının ihale kararı Yönetim Kurulumuzda alınarak ihale süreci başlatılmıştır. Bu projenin hayata geçirilmesi ile Samsun’umuzun doğusundaki söz konusu ilçelerin yaklaşık 100 yıllık su ihtiyacı karşılanmış olacak” diye konuştu.

“Dargöl Barajı’nın proje çalışmalarına başladık”

Samsun Dargöl Barajı’nın proje çalışmalarına başlanıldığını belirten Başkan Doğan, “Ekonomik ömrünü tamamlama aşamasına gelmiş olan Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerine arıtılmış içme suyu temin ediliyor. Şehrin artan su ihtiyacını karşılayabilmek için mevcut tesisin yanına inşa edilecek 150 bin m3/gün kapasiteli yeni arıtma tesisinin ihale kararı Yönetim Kurulumuzda alınmıştır. Samsun merkezde Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerine içme suyu temin edilen Çakmak Barajı’nın 2020 ve 2024 yıllarındaki gibi kurak dönemlerde söz konusu ilçelerin içme suyu ihtiyacını karşılamada yetersiz kalacaktır. İçme suyu temini bakımından Çakmak Barajı’na destek sağlayacak olan Samsun Dargöl Barajı’nın proje çalışmalarına başladık” şeklinde konuştu.

Dargöl Barajı’nın 2029 yılı sonuna kadar hayata geçirileceğini vurgulayan Başkan Doğan, “Samsun Dargöl Barajı’ndan İlkadım ve Atakum ilçelerinin üst kotlarındaki yerleşim yerlerine yılda 27 milyon 500 bin metreküp içme suyu temin edilerek elektrik enerjisinden de yıllık 23 milyon kilowattsaat, bugünkü fiyatlarla yıllık 82 milyon TL tasarruf sağlanmasını planlıyoruz. Samsun Dargöl Barajı, HES, İçme suyu Arıtma Tesisi ile İsale Hattının bugünkü değerlerle yatırım tutarı 4,5 milyar TL mertebesindedir. Bu projenin 2029 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesiyle Samsun merkez ilçelerinin 2071 yılına kadar içme suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. İlkadım ve Atakum başta olmak üzere ilçe merkezlerimizde eskimiş olan içme suyu ve kanalizasyon hatları İlçe Belediyelerimizin üstyapı programlarına uygun olarak peyderpey yenilenecektir. İlimizde kırsal mahallelerin içme suyu ihtiyaçları büyük ölçüde tamamlanmış olup kalan 68 mahalleye 2025 sonu itibarıyla kaliteli ve yeterli içme suyu temin edilmiş olacak. Diğer taraftan şehir merkezindeki mevcut atık su arıtma tesisinin yükünü azaltmak için Atakum ilçesi sınırları içerisinde 100 bin metreküp/gün kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin proje çalışmaları bu dönemde tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

“İçme suyu altyapısına yatırım”

SASKİ tarafından 2024 yılı itibarıyla gerçekleştirilen projelerin başında içme suyu altyapısının güçlendirilmesine yönelik yapılan yatırımların öne çıktığını belirten Doğan, “SASKİ ekiplerimiz 2024 yılı bütçesiyle toplamda 707 kilometre içme suyu hattı, 80 adet içme suyu deposu, 10 adet içme suyu terfi merkezi, 6 adet sondaj kuyu, 98 kilometre kanalizasyon hattı, 31 kilometre yağmur suyu hattı, 1411 adet parsel bağlantısı, 2 adet kanalizasyon terfi merkezi ve 3 adet keson tipi yağmur suyu telefon merkezi inşa ettik. 17 ilçemizde tamamında çalışmalarımızı yürütüyoruz” açıklamasında bulundu.

“2025 yılı için planlanan bütçemiz 5 milyar 890 milyon”

2025 yılı için planlanan bütçenin 5 milyar 890 milyon olduğunu belirten Başkan Doğan, şunlar söyledi:

“2024 yılında 325 milyon TL kredi kullanılmış. Buna karşılık 600 milyon TL’de eski kredilerin ödemesi yapılmıştır. Yatırımlarımız devam ederken 2023 yılı başında 66 milyon Euro olan borcumuzun 2024 yılı sonu itibarıyla 62 milyon Euro mertebesine düşeceği hesaplanmaktadır. Toplam borcumuzun yıllık gelirimize oranı yüzde 62 mertebesindedir. SASKİ’nin 2024 yılı bütçe gerçekleşmesi 4 milyar 141 milyon TL olarak öngörülürken 2025 yılı için belirlenen bütçe ise 5 milyar 890 milyon TL olarak planlandı. Bütçenin yüzde 16’sına karşılık gelen 950 milyon TL’si borçlanma ile karşılanacaktır. Diğer taraftan 2025 yılında da kredi geri ödemelerimiz devam edecek olup yaklaşık alacağımız borç kadar geri ödeme yapmayı öngörüyoruz. Su ve kanalizasyon altyapımıza yönelik önemli yatırımlarla hemşehrilerimize güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir su temini ile şehrimizin genelinde suyun daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”