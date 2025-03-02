Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bu yıl Ramazan ayında hem gönül sofralarında, hem de Ramazan Sokağında hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Ramazan’ı en güzel şekilde idrak edip Ramazan-ı Şerif’in en güzel yaşandığı şehirlerden biri olmak istiyoruz" dedi.

Ramazan’ın manevi atmosferi Samsun Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla kente yayılıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi iftar sofralarında gönülleri buluşturuyor, Ramazan Sokağı’ndaki etkinliklerle kentteki Ramazan coşkusunu artırıyor.

Samsun’da Büyükşehir Belediyesi’nin iftar çadırı ve 153 restoranları dayanışma ve paylaşmanın adresi oluyor, gönülleri buluşturuyor. Ramazan’ın ilk gününde Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar çadırı, İlçe Transfer Merkezi’nin yanında bulunan 153 Restoran, Kent Park’ta bulunan 153 Restoran ve Üniversite Tramvay Durağı’ndaki 153 Restoran’a ilgi yoğun oldu. Binlerce kişi aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın bereketini birlikte yaşadı.

Her gün 5 bin kişilik iftar, 5 bin ihtiyaç sahibine sıcak yemek

Ramazan ayının bereketini ve paylaşma kültürünü yaşatmak için 4 ayrı noktada ücretsiz iftar ikramı sunan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca her gün ortalama 5 bin kişiye iftar verecek. Büyükşehir Belediyesi, iftar noktalarında her akşam ayrı bir menü ile misafirlerini ağırlayacak. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesin tarafından 17 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara da günlük 5 bin sıcak yemek gönderiliyor. Büyükşehir, vatandaşlarla gönül sofralarında buluşmayı sürdürüyor.

Ramazan sokağı yeniden Samsunlularla buluştu

Büyükşehir Belediyesi uzun yıllar sonra Ramazan Sokağı’nı da yeniden Samsunlularla buluşturdu. Ramazan eğlencesini, kültürünü ve manevi atmosferini yaşamak isteyenlerin adresi Cumhuriyet Meydanı ile Çobanlı İskelesi’nde kurulan Ramazan Sokağı oluyor. Her gün teravih namazı sonrasına kadar devam edecek Ramazan Sokağı’nın ilk iki günü birbirinden özel anlara sahne oldu.

Birbirinden farklı etkinlikler

Her gün birbirinden farklı etkinliklerin Samsunlularla buluşacağı Ramazan Sokağı’nda ilk iki gün iftar öncesinde çuval yarışından halat çekmeye, kukla gösterisinden illüzyon gösterisine bir çok etkinlik düzenlendi. Atölye etkinlikleri kapsamında ise çocuklar sadaka kutusu, teravih çantası yapımı ve çömlek yapımında hünerlerini sergiledi.

İftar sonrası Hacivat ve Karagöz eğlencesi

İftar sonrasında düzenlenen Hacivat ve Karagöz Geleneksel Türk Tiyatrosu’na da vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Eski Ramazan özlemini gideren katılımcılar keyif dolu bir akşam yaşadı.

İlahiyatçı yazar Mehmet Emin Ay Samsunlularla buluştu

Ramazan boyunca her gün alanında uzman farklı isimleri konferans ve söyleşilerle vatandaşlarla buluşturacak Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın ilk gününde İlahiyatçı Yazar Mehmet Emin Ay’ı ağırladı. Sohbetiyle Ramazan’ın manevi iklimine zenginlik katan Ay Ramazan’ı en güzel şekilde yaşayabilmek adına tavsiyelerde bulundu.

"Ramazan’ın en güzel yaşandığı şehir"

11 ayın sultanı Ramazan’ı birlik ve beraberlik içinde karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e kavuşmuş olmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayı birlikte en güzel şekilde yaşamayı diliyorum. Ramazan tüm güzelliğiyle, maneviyatıyla geldi. Samsun’umuz da Ramazan’ı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla karşıladı. Birlikte açılan oruçlar, geleneksel Ramazan zenginlikleri, etkinlikler ve nicesiyle güzel anılara ortak oluyoruz. Muhteşem anlarla başladığımız Ramazan’ı en güzel şekilde idrak edip Ramazan’ın en güzel yaşandığı şehirlerden biri olmak istiyoruz" diye konuştu.

Ramazan Sokağı etkinlik takvimine ve iftar alanlarının adreslerine vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinden ulaşabiliyor.