Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nin yeni eğitim öğretim döneminde özel bireyleri ziyaret eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Özel bireylerimizle her zaman yan yana olacağız” dedi.

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde yeni eğitim öğretim yılı başladı. Gümüşçay Mahallesi’nde hizmet veren, kuaförlük, berberlik, halıcılık, el işi, tekstil gibi birçok mesleki atölyede eğitim gören özel bireyleri, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan yalnız bırakmıyor. Akademiye ziyaret gerçekleştiren Başkan Doğan ile özel öğrenciler arasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Doğan, atölyeleri gezerek özel bireylerle yakından ilgilendi. 2019 yılından bu yana özel bireyler için çalıştıklarını ifade eden Başkan Doğan, “Size sarılmak, sizinle vakit geçirmek en güzel duygulardan biri. Engelsiz Yaşam Akademi’mizde yeni eğitim öğretim dönemine başlayan özel öğrencilerimizi ziyaret ettik, birlikte keyifli vakit geçirdik. Akademimizin mesleki gelişim atölyelerinde eğitim görerek gelişen ve sosyalleşen özel öğrencilerimize başarılı ve keyifli bir eğitim yılı diliyorum. Her zaman yan yana olacağız” diye konuştu.