Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, aydınlık geleceğin mimarı olan öğretmenlerin toplumun gelişmesinde önemli rol oynadığını belirten Başkan Doğan, “Değerli öğretmenlerimiz; bugün hepimizin hayatına dokunan, toplumumuza ışık tutan sizlerin anlamlı ve özel günü. Bir ülkenin ve milletin kaderine, gelişmesine ve kalkınmasına doğrudan etki eden öğretmenlik, bizler için en kutsal mesleklerden biri. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözünde olduğu gibi, geleceğimizin mimarları, yolumuzu aydınlatan sizlersiniz. Sabırla ve sevgiyle öğrencilerimizin hayatına yön veren, onlara doğruyu ve güzelliği öğreten, çağdaş, laik ve demokratik bir Türkiye için emek veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.