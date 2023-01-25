Çarşamba Belediyesi 2023 Kültür Sanat Günleri çerçevesinde şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç’i ‘Başarı Bedel İster’ isimli konferansıyla Çarşambalılarla buluşturuyor.

Çarşamba Belediyesi 2023 Kültür Sanat Günleri çerçevesinde şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç’i ‘Başarı Bedel İster’ isimli konferansıyla Çarşambalılarla buluşturuyor.

Çarşamba Belediyesi ünlü şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç’i, ‘Başarı Bedel İster’ isimli konferansıyla Çarşamba’da ağırlıyor. 28 Ocak Cumartesi günü saat 19.30’da Cemil Şensoy Kültür Merkezinde gerçekleşecek programa vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. Programda 12 yaş sınırı bulunuyor.

2023 Kültür Sanat Günleri kapsamında birbirinden değerli isimleri Çarşambalılarla buluşturacaklarını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde düzenlediğimiz birçok güzel programla hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. 2023 Kültür Sanat Günleri ile şiirleriyle gönülleri mest eden şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç’i ilçemizde ağırlayacağız. Kendisi ‘Başarı Bedel İster’ konferansıyla hemşehrilerimize başarının sırlarını anlatacak. 28 Ocak Cumartesi günü Cemil Şensoy Kültür Merkezimizde gerçekleşecek programa tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İnşallah 2023 yılında programlarımızı daha da artırarak hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz” dedi.