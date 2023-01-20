Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Turgay Mersin Ortaokulu öğrencilerini, karne gününde de yalnız bırakmadı. Miniklerin karne heyecanına eşlik eden Başkan Doğan, “Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltılı gülüşü görmek beni çok mutlu ediyor. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Turgay Mersin Ortaokulu öğrencilerini, karne gününde de yalnız bırakmadı. Miniklerin karne heyecanına eşlik eden Başkan Doğan, “Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltılı gülüşü görmek beni çok mutlu ediyor. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Merkezefendi’de 2022-2023 eğitim-öğretim yılının yarıyıl döneminde; ilk, orta, lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler için tatil zili çaldı. Turgay Mersin Ortaokulu’nda gerçekleştirilen karne törenine Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katıldı. Miniklere karnelerini takdim eden Başkan Doğan ayrıca öğrencilere ‘Nutuk’ eserini hediye etti. Doğan, karne heyecanı yaşayan miniklere tatil dönemini iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti.

“Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı çok kıymetli”

Öğrencilerin ve gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocuklarımızın karnelerini takdim ederek onların mutluluğunu paylaştık. Farkındayız, en doğru ve önemli yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Çocuklarımız ve gençlerimize yönelik projeler geliştiriyoruz, geliştirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltılı gülüşü görmek beni çok mutlu ediyor. Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Öğrencilerimize başarılar diliyor, öğretmenlerimize ve velilerimize göstermiş oldukları gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.