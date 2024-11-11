Merkezefendi Belediyesi Karahasanlı Mahallesi’nde ‘100. Yıl Meydanı ve Anıtı’ açılış töreni gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Atatürk’ün; ilklerini, inkılaplarını, devrimlerini, yeniliklerini ve fikirlerini temsili olarak yaptığımız anıtta yaşatmak istedik” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Cumhuriyetimizin 101. yılına özel olarak hazırlanan ‘100. Yıl Meydanı ve Anıtı’nın açılış törenini, Karahasanlı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Cumhuriyet’in 101. yılı anısına yapılan meydan ve anıt, hem bölge halkı için yeni bir buluşma noktası olacak hem de Cumhuriyet’in simgesinin yaşatılmasına katkı sağlayacak. Cumhuriyetimizin 101. yılı anısına hazırlanan bu meydan ve anıt, 10 Kasım’da geleceğe dair bir miras olarak konumlandırıldı.

100. Yıl Meydanı ve Anıtı’nın açılışına; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, Anıt tasarımının yapımcısı Pamukkale Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Barış Bozok, Pamukkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feryal Beykal Orhun, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Havva Ergür, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Merkezefendi’den sonsuzluğa uzanan cumhuriyet anıtı”

Yeni bir meydanın ve anıtın ilçeye kazandırılmasından dolayı mutluluğu dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “1923’ten sonsuzluğa uzanacak Cumhuriyetimizin kazanımları ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşlerini yansıtan 100. Yıl Meydanı ve Anıtı’mızın açılışını gerçekleştirdik. Atatürk’ün; ilklerini, inkılaplarını, devrimlerini, yeniliklerini ve fikirlerini temsili olarak burada yaşatmak istedik. Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet ile birlikte Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu öğretti bize. Bu anıt heykel, “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” diyen ve sonsuz Cumhuriyeti bize emanet eden Atamıza sahip çıktığımızın temsilidir bu anıt. Bizler Atatürk’ün ışığını ve fikirlerini her daim yaşatacağız” dedi.

“Bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum”

Anıt hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, “Bu anıt heykelin en yukarısı Cumhuriyeti temsil etmektedir. Anıtta bulunan metal halka endüstri devrimini anlatmaktadır. 1923 yılında kurduğu Cumhuriyet sonsuzluğu işaret eden temsili işaretle de sonsuzluğunu bir kez daha vurgulamış oluyoruz. Atamızın yönü geleceğimize ilim ve irfan yuvası olan bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Pamukkale Üniversitesi’ni (PAÜ) işaret etmektedir. Mustafa kemal Atatürk’ün bir sürü yeniliğin yanında aynı zamanda iktisadi ve sanayi modernleşmesi ve yeniliği ile birlikte üniversiteleri atfetmiştir. Bu modernleşmenin itici kuvveti olarak üniversitemizi işaret etmiştir. Bütün ümidin gençliktedir diyen çocuklarımıza inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında iki çocuğumuz bulunmaktadır. Bizler onun izinden ışığından durmadan yorulmadan gideceğiz. Kadın Belediye Başkanı ve kadın bir Avukat olarak burada konuşuyorsam Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün birçok Avrupa ülkesinden önce kadına tanıdığı seçme ve seçilme hakkı ile burada duruyorum. Aramızdan ayrılışının 86. Yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyor, bu anlamlı günde bizlerle olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Anıt projesinin tasarımında görev almaktan büyük bir onur duydum”

Anıt projesinin tasarımında görev almaktan büyük bir onur duyduğunu ve anıt hakkında açıklamalarda bulunan Anıt tasarımının yapımcısı Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Barış Bozok, “Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan’ın talebiyle yaptığımız anıtımız, ‘Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözünden ilham alınarak tasarlandı. Anıt heykelinde zamanı anlatan bir saat, kadranına benzeyen bu yuvarlak form üzerinde Cumhuriyetin ilanı bulunduğu 1923 tarihi ve 100. Yılının temsilen 2023 tarihi bulunmakta. Üzerinde de sonsuzluk işareti bulunmaktadır. Rengin kullanımda ise endüstri ve Türkiye’nin gelecek vizyonunda teknolojik hamlelerini vurgu yapmak için metal renk düşünüldü. En üst noktada ise sonsuzluk işaretine denk gelmektedir ve ilelebet kavramına bir vurgudur. Atatürk’ün yanında bulunan çocuk figürü kadın ve erkek eşitliğine vurgu yapmaktadır. Atatürk ise elinde tuttuğu nutuk kitabı ile geçmişten ders alarak geleceği inşa edecek bu çocuklara yönünü göstermektedir. Dünyada her şey için maddiyat için maneviyat için dünyadaki en hakiki mürşit ilimdir fendir. İlim ve fen harici mürşit aramak gaflettir cehalettir delalettir. Atatürk’ün eliyle gösterdiği yer Denizli’nin ilim ve fen merkezi olan Pamukkale Üniversitesi’dir. Anıt projesinin tasarımında görev almaktan büyük bir onur duydum” diye konuştu.

“Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Bugün biz bu ülkede yaşıyorsak, bu topraklarda nefes alabiliyorsak, Denizlimizin güzide ilçelerinden biri olan Merkezefendi’de bir kadın belediye başkanımız varsa en büyük mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Cumhuriyetin kuruluşu da Atatürk’ün ileri görüşlülüğünü bir kez daha bizlere göstermiştir. Bizlere düşen O’nun açmış olduğu yolda, O’nun düşüncelerini yaşatmak ve kurmuş olduğu Cumhuriyeti ilelebet yaşatmaktır. Herkesin mutlu olduğu bir Denizli için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.