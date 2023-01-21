Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek alt yapı çalışmaları, mahallelerde devam eden semt sahaları, hedeflenen çalışmalar hakkında istişare ve bilgilendirmelerde bulundu.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek alt yapı çalışmaları, mahallelerde devam eden semt sahaları, hedeflenen çalışmalar hakkında istişare ve bilgilendirmelerde bulundu.

Dere Mahallesi Muhtarı Hasan Yürümez, Akpınar Mahallesi Muhtarı İlhan Özdemir, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Gencan, Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara, Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz, Esentepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Kaygısız ve Kaynarca Mahallesi Muhtarı Ahmet Şengül toplantıda mahallelerinin çözüm bekleyen sorunlarının yanı sıra alt yapı çalışmalarında karşılaşılan sorunları Başkan Doğana aktardılar. Başkan Doğan, belediye teknik ekiplerine muhtarların taleplerini not aldırıp gerekli çalışmaların yapılması için ilgili müdürlüklere talimatlarını verdi.

Toplantı sonrası Başkan Doğan, muhtarlara deri mühür kılıfı hediye etti.