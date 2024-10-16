Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsun’umuza sağlıklı ve kesintisiz içme suyunu sağlamak adına her türlü donanımı kazandırmak için tesis, altyapı ve proje çalışmalarımızı tüm hızlıyla sürdürüyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, yüksek rakımlı kırsal mahallelerdeki su kesintisi sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kavak ilçe merkezi, Kavak Cezaevi ve Kavak ilçesine bağlı kırsal mahalleler başta olmak üzere İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerine bağlı çok sayıda mahallenin su ihtiyacını karşılayan ve havzasındaki su miktarı yüzde 3’e kadar düşen Kavak Güven Göleti’ni 12 kilometre uzaklıktaki Divanbaşı Göleti’nden takviye edilen suyla kurumaktan kurtaran SASKİ Genel Müdürlüğü, şimdi de Atakum ile 19 Mayıs ilçelerine bağlı kırsal mahallelerin su sorunlarını çözüyor.

Uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak

Atakum ilçesinin üst kotlarındaki mahallelerin su yetersizliği yaşamaması amacıyla SASKİ ekipleri tarafından Kamalı Mahallesi’nde 500 metreküp hacminde içme suyu deposu ile terfi merkezi inşa ediliyor. Kaba inşaatı hızla süren ve saniyede 70 litre su pompalama kapasitesine sahip depo ve terfi merkezi hizmete girdiğinde Çobanözü, Beypınar, Çobanlı, Toybelen, Derecik, Ahullu ve Kamalı Mahalleleri kesintisiz suya kavuşacak. Ayrıca Kamalı Mahallesi’ne terfi merkezinden basılacak su da bölgedeki diğer mahallelerin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Arıtma tesisinden kesintisiz su temin edecek

Avrupa standartlarında inşa edilerek işletmeye alınan 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde çok sayıda mahallenin imdadına yetişmişti. Yılda 48 milyon TL enerji tasarrufu sağlayan arıtma tesisine 19 Mayıs Barajı’ndan kesintisiz ham su temin etmek üzere İçme Suyu Terfi Merkezi inşa ediliyor. 19 Mayıs Barajı’nda göl su seviyesi düştüğünde devreye girecek olan Hibeköy Terfi Merkezi, bin 157 litre/saniye suyu içme suyu arıtma tesisine terfi edecek. İnşaat alanı 365 metre kare olan terfi merkezine toplam bin kw gücünde 5 adet pompa yerleştirilecek.

“İçme suyu noktasında tüm problemlerini çözmek için tüm gücümüzle sahadayız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Hibeköy Terfi Merkezi ile Ahullu İçme Suyu Deposu ve Terfi Merkezi inşaatlarını en kısa zamanda bitirerek hizmete alacaklarını söyledi. İçme suyu sorunlarını çözmek adına çabaladıklarını ifade eden Doğan, “Hemşerilerimizin içme suyu noktasında tüm problemlerini çözmek için tüm gücümüzle sahadayız. Samsun’umuza sağlıklı, erişilebilir içme suyu sağlamak ve gerekli her türlü donanımı kazandırmak için de tesis ve altyapı proje çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kuraklık konusu, tüm dünyayı tehdit eden bir konu. Hayatımızın can damarı olan su kaynaklarının varlığını korumak bütün insanlık olarak en başlıca görevlerimizden bir tanesidir. SASKİ ekiplerimiz de bu konuda 7 gün 24 saat büyük özveriyle çalışıyor. Bir taraftan miadını doldurmuş altyapı şebekelerimizi yeniliyor diğer taraftan da üstyapı yatırımlarıyla şehrimizi güçlendiriyoruz. Kamalı Mahallesi’nde inşaatı süren Ahullu İçme Suyu Deposu ve Terfi Merkezimiz, 7 mahallemize çare olacak. Hibeköy’deki terfi merkezimiz ise 4 ilçemizin merkezi ile çevredeki kırsal mahallelere hitap edecek. Hemşehrilerimizin refahı için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.