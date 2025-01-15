Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin gelişimine katkı sağlamak ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla hayata geçirdiği Büyükşehir Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursu başvuruları başladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Gençlerimizin hayallerine ulaşırken yalnız olmadıklarını, her adımda yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Çalışmalarımızı da bu kapsamda hayata geçiriyoruz” dedi.

Eğitim, kariyer planlaması, sosyal etkinlikler ve kültürel faaliyetlerle gençlerin gelişimini her yönüyle destekleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, Spor Akademisi Hazırlık Kursları ile de gençlerin yanında olmayı sürdürüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen Spor Akademisi Hazırlık Kursları ile gençler hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Spor Akademisinde gençler; POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi), AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü), BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) ve Bekçilik kurslarına katılıp sınavlara hazırlanabilecekler. Şehir genelindeki tüm ilçelerde ücretsiz bir şekilde verilecek olan bu kurs, gençlerin hayallerindeki mesleğe hazırlık süreçlerinde ihtiyaç duydukları destek ve bilgiye ulaşmalarını sağlayacak. Kurslar, gençlerin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına ve kariyer hedeflerine sağlam bir başlangıç yapmalarına imkan tanıyacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından kurslar uzman antrenörler eşliğinde gençlerin fiziksel mülakat süreçlerine hazırlıklı olmalarını sağlayacak şekilde gerçekleştirilecek. Gençler, sınav takvimlerine uygun bir şekilde çalışacak, uzman eğitmenler rehberliğinde hedeflerine daha sağlam adımlarla yaklaşacaklar.

“Kariyer yolculuklarında gençlerimizin yanındayız”

Gençlerin daima yanında olduklarını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Gençlerimizin kariyer yolculuklarına katkı sunmak, onların hayallerine bir nebze daha yaklaşmalarını sağlamak bizim için çok kıymetli. Bu noktada hayata geçirdiğimiz Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımız ile POMEM, MSÜ, AFAD, BESYO ve Bekçilik alanlarında eğitimlerimizi sürdürerek gençlerimizin yanlarında olmaya, hedeflerine ulaşma yolunda güçlü bir destek sunmaya devam edeceğiz. Kurslarımız yalnızca mesleki bilgi kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda gençlerimize doğru adımlar atabilmeleri için gerekli olan motivasyonu ve rehberliği de sağlayacak. Gençlerimizin hayallerine ulaşırken yalnız olmadıklarını, her adımda yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.