Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir yara olduğu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere şiddetin hiçbir türü kabul edilemez ve hiçbir gerekçe ile mazur gösterilemez. Kadınların şiddetten uzak, eşit ve onurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak, yalnızca kadınların değil, toplumun tüm bireylerinin ortak hedefi olmalıdır. Yerel yönetimler olarak bizler, kadınların güçlendirilmesi ve haklarının korunması adına üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Bizlerde şiddete maruz kalan kadınların yanında olmak ve bu farkındalığı artırmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün, toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını ve sadece 25 Kasım’da değil tüm günlerde kadına şiddete karşı farkındalığın olmasını diliyorum” dedi.