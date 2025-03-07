Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak biz de kadınların ve çocukların önceliğini gözetiyor, pozitif ayrımcılığı destekliyoruz. Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta hak ettikleri yeri alabilmeleri için çalışıyoruz ve bu çabayı sürdüreceğiz" dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların yerel ve uluslararası alanda yürüttüğü mücadelelerin bir ürünü olduğunu belirten Başkan Doğan, "Bu gün, dünya genelinde kadınlar tarafından büyük önem taşımaktadır. Kadınların eşit olduğu toplumlarda yaşam kalitesi ve gelişmişlik seviyesi daha yüksektir. Kadınlara değer vermeyen toplumlar ise geri kalmaya mahkûmdur. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğü ile kadınlara birçok hak tanımış ve bu sayede kadınlarımız ülkemizin ilerlemesine önemli katkılarda bulunmuştur. Merkezefendi Belediyesi olarak biz de kadınların ve çocukların önceliğini gözetiyor, pozitif ayrımcılığı destekliyoruz. Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta hak ettikleri yeri alabilmeleri için çalışıyoruz ve bu çabayı sürdüreceğiz. Kadınların karşılaştığı şiddet, cinayet ve taciz gibi olumsuzlukların son bulduğu, kadınların başarılarıyla anılan bir dünya diliyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum" dedi.