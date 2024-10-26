SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, ilk hedeflerinin Gülsan Sanayi Sitesi’ni Toybelen Sanayi Sitesi’ne taşımak olduğunu söyledi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın buluşmaları toplantısına katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, toplantıda kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Gülsan Sanayi Sitesi’nin son durumunu aktaran Başkan Doğan, yılbaşına kadar Toybelen’e Gülsan Sanayi Sitesi’ni taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

“İlk hedefimiz Gülsan’ı Toybelen Sanayi Sitesi’ne taşımak”

Gülsan’ın yerinde kalmayacağını ve taşıyacaklarını ifade eden Başkan Halit Doğan, “Konuşulan, ‘Toybelen Sitesi olmuyor, Gülsan’da kalacaksınız’ diye bir şey yok. İlk hedefimiz Gülsan Sanayi Sitesi’ni Toybelen Sanayi Sitesi’ne taşımak. Toybelen’de de çok hızlı çalışıyoruz. Müteahhidin işi bir an önce bitirmesi için belediye olarak gereken tüm desteği veriyoruz. Amacımız yılbaşına Toybelen’e Gülsan Sanayi Sitesi’ni taşımak. Gülsan’ı da bir taraftan yıkmaya başlamak” dedi.

“Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda da Samsun kamuoyuna duyuracağız”

Yapacakları düzenlemeyi mecliste açıklayacaklarını dile getiren Başkan Doğan, “Orada bir düşüncemiz var. Mevcuttaki durumda hem kamulaştırma davalarından kaynaklanan hem de diğer hususlarla ilgili çalışıyoruz. Henüz netleşen bir şey yok. Gülsan’daki muhataplarımızla konuşuyoruz. SBB Meclisi’ne yapmış olduğumuz hazırlığı inşallah Kasım toplantısına getireceğiz. SBB Kasım ayı meclis toplantısında da Samsun kamuoyuna duyuracağız. Gülsan’ı boşaltmak en büyük amacımız. Çünkü başka türlü bu işi yapabilme şansımız yok. Gülsan Sanayi Sitesi’ni kaldıracağız. O konuda tereddüt yok” diye konuştu.