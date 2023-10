Samsun’un Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede 2 olan anaokulu sayısını 7’ye çıkartmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İlçede eğitimden bilime, sanattan spora her alanda çocukların, gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri alanları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Doğan, ilçeye 7 anaokulu kazandıracaklarını açıkladı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Güzide şehrimiz Çarşambamızda çocuklarımızın geleceği için en iyi hizmetleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kaliteli eğitimin, küçük yaşta, anaokullarında başladığının bilincindeyiz. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çarşamba’mızda 2 tane anaokulumuz var. Birisi doğu yakada, birisi batı yakada fakat çocuk sayımız, nüfus sayımız 2 tane anaokulumuzu yetersiz hale getirmiş oldu. İlave 5 tane daha anaokulu yapıyoruz şu anda. Bu 5 anaokulumuzu hem doğu yakada hem batı yakadaki mahallelerimize yapmış olacağız. Bu sayede 7 anaokuluyla Çarşamba’nın okul öncesi öğretimde önemli bir ihtiyacını, inşallah karşılamış olacağız. Bunlardan bir tanesi de özel çocuklarımızın eğitim göreceği anaokulu. Özel çocuklarımızı çok önemsiyoruz ancak bununla alakalı okul öncesi eğitimle ilgili bir sorunumuz vardı. İnşallah bunu da özel eğitim anaokulumuz halletmiş olacağız. Özel çocuklarımızın eğitim gördüğü ortaokul, lise düzeyinde okulumuz var. Özel çocuklarımız iş okulu olarak da mevcuttaki endüstri meslek lisesinin içerisinde eğitim görüyor. Çarşamba Organize Sanayi Bölgemiz içerisine de bir anaokulu, 2024 yatırım programına alındı. İnşallah o da yapıldığında Çarşamba’da 8 anaokulunun olduğu bir eğitim hizmeti de sağlanmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çarşamba’ya, çocuklarımıza, eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Gençler, Çarşamba’da kendini geliştiriyor”

Başkan Doğan, ilçenin bir yandan da üniversite şehri olduğunu ifade ederek, “İletişim Fakültesi’nden Hukuk Fakültesi’ne, meslek yüksekokullarına, ilçemizde 3 fakülte, 2 meslek yüksekokuluna ev sahipliği yapıyoruz. Ailelerinin bizlere emaneti, hem bugünümüzün hem de geleceğimizin teminatı binlerce öğrencimiz ilçemizde eğitim görüyor. Öğrencilerimizin vize, final dönemlerinde özellikle talep ettiği bir kütüphane isteği vardı. Biz de Türkiye’de ilk olarak AVM içerisindeki en detaylı kütüphanemizi Cumhuriyetimizin 100. yılında ilçemizin, hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Çocuk, bebek kütüphanesinden konferans salonuna, çalışma odalarına, kafeteryasına kadar her ayrıntısı ince ince düşünülmüş kütüphanemiz ile de öğrencilerimizin taleplerini karşılamış olacağız. Çarşamba’mız kitap okuma oranı da yüksek bir ilçe, tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite için şehrimize gelen öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilmeleri için sanattan spora birçok faaliyet alanı oluşturuyoruz. ilçemizde. Yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzumuzu yılbaşına kadar tamamlamış olacağız. Olimpik standartlarda ülkemizin ilk ‘Durgunsu Yarış Parkuru’ olma özelliğine sahip kano merkezimizde de sona yaklaştık. Gençlerimiz ilçemizde her türlü spor branşında eğitim alıp kendilerini geliştirebiliyorlar. ‘Geleceğin bilim insanları Çarşamba’da yetişiyor’ anlayışı ile çıktığımız yolda ilçemize Bilim Park Çarşamba’yı kazandırdık. Açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından TEKNOFEST Karadeniz’de gerçekleştirildi. Bilim Merkezi inşaatımız da sürüyor. 2024 yılında inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Her fırsatta Çarşamba’mız bir eğitim şehri, öğrenci şehri diyoruz, bunun için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çarşamba Belediyesi tarafından Kocatepe İlkokulu ve Yeşilırmak İlkokulu’nun yapımları tamamlanırken, Atatürk İlkokulu, 75. Yıl Sağlık Meslek Lisesi, Kürtün İlköğretim Okulu’nun güçlendirme çalışmaları yapıldı. Birçok okulun dış cephe çalışması yapılmış durumda. yatırım planına alınan ve devam eden okullar ise şu şekilde:

Sarıcalı İlkokulu, Çarşamba OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Anaokulu, Hasbahçe Özel Eğitim Okulu, Gazi Anaokulu, Üçköprü Anaokulu, Çay Anaokulu, Orta Anaokulu (TOBB), Kirazlıkçay Anaokulu ve Dumlupınar Ortaokulu.