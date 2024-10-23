Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 153 Çözüm Merkezi ile vatandaşların şikayet, talep ve önerilerini aldıklarını belirterek, “Hemşehrilerimizin fikirlerine önem veriyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, 153 Çözüm Merkezi ile vatandaşlardan gelen talepleri alıyor ve kısa sürede ilgili birimlere aktararak çözüme kavuşturuyor. Vatandaşların belediyeye gelmeden tüm şikayet, talep ve önerilerini iletebileceği 153 Çözüm Merkezi, 7/24 anlayışıyla hizmet veriyor. 153’ü tuşlayan vatandaşlar, sosyal tesislerden SASKİ’ye, sosyal yardımlardan yol yapım çalışmalarına kadar her konuda bilgi alıp taleplerini bildirebiliyor.

“Hemşehrilerimizin fikirlerine önem veriyoruz”

Dinleyen, anlayan, önemseyen ve çözüm üreten bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insanımız, insanımızın mutluluğu var. İnsanımızla bir ahenk içerisinde diyalog köprüleri kurarak hızlı çözümler üreten, güçlü yanlarıyla öne çıkan ve ileri görüşlü bir yönetim anlayışıyla şehrimize hizmet ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizin her zaman yanında olmayı ilke edinerek önce dinliyor, anlıyor sonrasında çözüm üretiyoruz. 153 Çözüm Merkezimiz ile vatandaşlarımızın talep ve önerilerine daha hızlı, kolay ve ulaşılabilir bir yöntemle cevap vererek çözüme ulaştırıyoruz. Belediyemizin sunduğu tüm hizmetleri tek bir numara altında toplayarak 7/24 hizmet veren Çözüm Merkezimiz ile hemşehrilerimizin çeşitli konularda bilgi almasına, taleplerini, şikayetlerini ve önerilerini iletmesine imkan tanıyoruz. Önemseyen şehir, gururla Samsun diyoruz. Her zaman hemşehrilerimizin fikirlerine önem veriyoruz” diye konuştu.

Anketlerle vatandaşın görüşü alınıyor

Proje ve hizmetleri hayata geçirirken vatandaşların görüşlerine büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 153 Çözüm Merkezi aracılığıyla telefonla ya da yüz yüze anket çalışmaları yaparak vatandaşları sürecin ve çözümün paydaşı yapıyor. Anket çalışmalarını özveri ve titizlikle yürüten 153 Çözüm Merkezi vatandaşla Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü görevini üstleniyor.

SAMAIR için rezervasyon hizmeti

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan tüm hizmetleri tek bir numara altında toplayan 153 Çözüm Merkezi, Samsun-Çarşamba Havalimanı’na ulaşım hizmeti sağlayan SAMAIR adına rezervasyon işlemlerini de gerçekleştiriyor. Uçak saatlerine göre planlanan SAMAIR seferlerinin 2 saat öncesine kadar arayan herkes 153 Çözüm Merkezi üzerinden rezervasyonunu gerçekleştirebiliyor.

Odak Samsun otobüsleri için rezervasyon hizmeti

Samsun’da yaşayan 7’den 70’e herkesin turizm bölgelerine kolay ulaşmasını sağlamak adına hayata geçirilen Odak Samsun turizm otobüsleri içinde rezervasyon işlemi de 153 Çözüm Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor.