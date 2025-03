Merkezefendi Belediyesi tarafından gazi ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi. Başkan Doğan, "Gazi ve şehit ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Biz onlara her zaman minnettarız" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak için ilk iftarını gazi ve şehit aileleri için düzenledi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen iftar programına Denizli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar, Denizli Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Işık, Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcıları, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Gazi ve şehit aileleri manevi atmosferde hep beraber oruçlarını açtı.

"Ramazan ayının ilk iftarını gazi ve şehit ailelerimizle yapmak istedik"

Birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sizlerin bizdeki yeri ve değeri bambaşka. Sizlerin çektiği sıkıntıları, acıları çok iyi anlıyoruz. 2019’da göreve geldiğimiz günden itibaren gazi ve şehit ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü sizler bu vatan için yeri geldi canınızı verdiniz, yeri geldi sevdiğinizi verdiniz. Ya da bu vatan için gazi oldunuz. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyetimizin Misak-ı Milli sınırlarımızı korumak için canınızı, kanınızı, hayatınızı, geleceğinizi, gençliğinizi ve ömrünüzü verdiniz. Biz sizlere her zaman minnettarız ve minnettar olmaya da devam edeceğiz. Bizler sizler için ne yapsak az, her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

"Gazi ve şehitlerimizin isimlerini Merkezefendimizde yaşatmaya çalışıyoruz"

Vatan için fedakârlık gösteren hiçbir kimseyi unutmayacaklarını dile getiren Başkan Doğan, "Geçen dönem Merkezefendi Belediyesi olarak bütün Denizli’ye örnek olan Gazi ve Şehit Birimimizi kurduk. Şehitlerimizin ve gazilerimizin isimlerini parklara ve sokaklara vererek onların o maneviyatını, ruhunu da yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün hep birlikte güzel bir Ramazan akşamında orucumuzu beraber açtık. Ramazanın ruhunu, maneviyatını ve beraberliğini sizlerle birlikte yaşamak istedik. Ramazan ayının ilk iftarınızı sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Tüm gazi ve şehit ailelerimize teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

"Verdiği desteklerden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum"

Denizli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar, "Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan’ın bizi böyle özel bir günde hepimizi biraraya getirdiği için çok teşekkür ederim. Her zaman için başkanımız Şeniz Doğan, hiç bir zaman talebimizi ve isteğimizi geri çevirmedi. Her zaman içerisinde saygıyla ve insani düşünceler çerçevesinde bizlere yardımcı oldu. Kendisine bu aile ortamında her iki derneğe verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere bu güzel ortamdaki iftar yemeğinde güzel ortamı yaşattığı için Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bize verdiği değerlerden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum"

Denizli Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Işık, "Başta bu birlikteliği bize sağladığı için Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan’a Denizli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar’a gaziler ve şehit yakınlarına teşekkür ederim. Başkanımız Şeniz Doğan’a ilk Ramazan ayı iftarını bizlerle yaptığı için tekrar teşekkür ediyorum. Gaziler ve şehit yakınları için bize bir birim oluşturdular. Bize verdiği değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. İftarda bir araya gelmek bizim için ayrı bir onur vesilesi oluyor. Büyük veya küçük demeden tüm ihtiyaçlarımızı gideren başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.