Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Cumhuriyet Mahallesi’nde esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalledeki Taziye Evi’nde organize edilen programda konuşan Doğan, "Belediye olarak halkımızla iç içe olmak, onların sorunlarını ve taleplerini dinlemek bizler için çok önemli. Esnafımızın ve halkımızın daha mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamaları için gereken tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurgulayan Başkan Doğan, “Halkımızla sürekli iletişimde olacağız, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayacağız. Bu tür buluşmalar, mahallelerimizin daha güçlü ve dayanışma içinde olmasına katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Yavuz Sultan Selim Bulvarı ile Yunus Emre Mahallesi’nde devam eden çalışmaları da inceleyen Belediye Başkanı Doğan, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler sırasında çevre düzenlemesi ve sosyal projeler gibi farklı alanlarda yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Doğan, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi için tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalıştığını vurguladı.