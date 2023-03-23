Merkezefendi Belediyesi tarafından üç yıldır Ramazan ayına özel olarak yapılan ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik akımı dördüncü yılında da Merkezefendi’ye gelen depremzedeler ve ekonomik sıkıntı yaşayan esnaf için yapılıyor.

İhtiyaç sahipleri için yaptığı çalışmalar ile örnek olan Merkezefendi Belediyesi’nin 2020 yılında başlattığı ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik akımı bu yıl da devam ediyor. Ramazan ayına özel olarak uygulanan iyilik akımına hayırsever vatandaşların 80 TL ve katlarında yapacağı destek ile deprem bölgelerinden Merkezefendi’ye gelen afetzedelerin sofralarına sıcak iftar yemeği ulaştırılıyor. Aynı zamanda, yapılan destek ile ekonomik sıkıntı yaşayan, Merkezefendi’de hizmet veren ve sisteme kayıtlı olan esnafın bütçesine de katkı sağlanıyor. ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik akımında faaliyet göstermek isteyen esnaf ve harekete destek olmak isteyen hayırseverler internet adresinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

“Dayanışma ve yardımlaşmamızın en güzel örneği”

İlçedeki depremzedeler ve ekonomik sıkıntı yaşayan esnaf ile hayırseverler arasında köprü vazifesi gördüklerini belirten Başkan Doğan, “Dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini yaşadığımız ve üç yıldır gerçekleştirdiğimiz ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik akımımızda dördüncü yılında, bu Ramazan ayında da devam ediyoruz. Hayırseverlerimizin yapacağı 80 TL ve katları destek ile bir yandan deprem bölgelerinden ilçemize gelen afetzedelerimizin iftar sofralarına sıcak yemek ulaştıracak bir yandan da ilçemizde hizmet veren ve sistemimize kayıt olan restoranlarımızın bütçelerine bu zorlu ekonomik süreçte katkı sağlayacağız. Her zaman dediğimiz gibi, Merkezefendimizde ekmeğimiz de bir, soframız da bir” ifadelerini kullandı.