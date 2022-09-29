Çarşamba Belediyesi ilçede hayata geçirdiği faaliyetlerle gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Çarşamba Belediyesi ilçede hayata geçirdiği faaliyetlerle gönüllere dokunmaya devam ediyor.

“Evde Yalnız Yaşayan Yaşlı Bireyler İçin Psiko-Sosyal Destek Programı”nı hayata geçiren Çarşamba Belediyesi, her yaşa hep destek diyerek yaşlı çınarların yaşamlarına iz bırakıyor. Kapı kapı dolaşan Çarşamba Belediyesi ekipleri, yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret ederek evde psiko-sosyal destek sağlıyor.

Çarşamba Belediyesi, sosyal belediyecilik örneği sergileyerek ilçede yaşayan vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Evde Yalnız Yaşayan Yaşlı Bireyler İçin Psiko-Sosyal Destek Programı başlatan Çarşamba Belediyesi sayesinde, ileri yaştaki vatandaşlar artık kendilerini yalnız hissetmeyecek.

Çarşamba Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi tarafından hayata geçirilen bu program sayesinde ilçede yaşayan ileri yaştaki vatandaşların bir amaca tutunmalarını sağlamak amacıyla, psikolojik destek, koşulsuz saygı ve sevgi, fiziksel sağlıklarına önem vermeleri, yaşlılıkta beslenme, teknolojiyi imkanlar dahilinde kullanma gibi birçok alanda evlerine hizmet götürülecek.

“Derdimiz büyüklerimizi mutlu ve huzurlu görmek”

Çarşamba’da gönüllere dokunmaya devam ettiklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba’mızda her hemşehrimiz bizim için çok kıymetli. Hemşehrilerimizin mutlu olduğunu görmek, yanlarında olabilmek için çalışıyoruz. Bu anlamda sosyal belediyecilik örneği birçok projemizi hayata geçirdik. İlçemizde yaşayan büyüklerimiz, çınarlarımızın dertlerini, sevinçlerini dinlemek, psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla “Evde Yalnız Yaşayan Yaşlı Bireyler İçin Psiko-Sosyal Destek Programı”nı başlattık. İlk etapta belediyemiz Aşevi’nden yemek desteği sağladığımız hemşehrilerimizi, ekiplerimiz evlerinde ziyaret ediyor ve psikolojik danışmanız, yaşlılarımızla özel görüşmeler gerçekleştiriyor. Uzmanlar eşliğinde büyüklerimizi dinliyoruz. Maddi, manevi ihtiyaçlarını saptayıp o doğrultuda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Güzel bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Büyüklerimizin hayır dualarını almak, ellerini öpüp güler yüzlerini görmek bizler için her şeye değer. Sadece yaşlılarımızı evlerde ziyaret edip psikolojik destek sağlamak ile sınırlı bir proje de değil. İnşallah sosyal aktivitelerden, açık havada yapılacak buluşmalara birçok ayağı olacak bir projedir. Büyüklerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Bizim derdimiz onları mutlu ve huzurlu görmek, hayatlarında bir parça izimizin olabilmesidir. Rabbim onları başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

Çarşamba Belediyesi yaşlılara psikolojik destek sağlıyor

Proje kapsamında ileri yaştaki bireyleri evlerinde ziyaret ederek psikolojik destek sağlayan Çarşamba Belediyesi Sosyal Hizmetler Biriminde Psikolojik Danışman Seda Ertuğrul, “Yaşlı bireylerin huzurlu bir ömür sürmeleri, yaşlılık dönemine hazırlanmaları ve kendilerini psikolojik, fizyolojik ve sosyal olarak tüm alanlarda güçlendirmeleri için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri oldukça önemlidir. Projenin en önemli amaçlarından biri, evlerinde yaşlılarımızı ziyaret ederek hem psikolojik hem de fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamakta yardımcı olmaktır. Bu projedeki temel amacımız yaşlılarımızın kendine yeten, mutlu ve refah içinde, kendi evlerinde bağımsız, rahat ve huzurlu olarak yaşayan, ilerleyen yılların içinde yalnızlaşmalarına rağmen anlaşıldığını hisseden bireyler olabilmeleridir. Çarşamba Belediyesi olarak maddi ve manevi tüm desteğimizle yaşlılarımızın yanlarında olmaktır. Bu doğrultuda onların sosyal hayata katılmalarını sağlamak, daha aktif ve işlevsel olmalarına teşvik etmek, üretkenliklerini sürdürmek, kuşaklararasında paylaşımı arttırmak ve özel yaşamlarında karar alma süreçlerini desteklemek adına psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunuyoruz" şeklinde konuştu.