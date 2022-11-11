Merkezefendi Belediyesi, 29 Ekim Atatürk ve Cumhuriyet temalı resim, öykü ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Merkezefendi Belediyesi, 29 Ekim Atatürk ve Cumhuriyet temalı resim, öykü ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 6-18 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ temalı resim, öykü ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, değerli ve anlamlı eserleriyle başarı sağlayan öğrencilere ödülleri Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından teslim edildi.

“Gençlerimiz eserleriyle Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i anlattı”

Öğrenciler tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşku ve gururla kutladık. Cumhuriyet Bayramı’na özel gerçekleştirdiğimiz ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ temalı resim, öykü ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini verdik. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yaptığı her bir eser bizim için çok değerli ve anlamlı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i yaptıkları eserlerle anlatan gençlerimizi kutluyorum. Dereceye giren, girmeyen tüm öğrencilerimize emekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.