Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ortak paydalarının Çarşamba olduğunu söyledi.

Çarşamba Dernekler Federasyonu (ÇADEF), “Bilgisayarsız Okul Kalmasın” kampanyası ile Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu ve Çarşamba Belediyesi Sezai Karakoç Gençlik Merkezi’ne bilgisayar laboratuvarı oluşturdu. ÇADEF aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı sağladı.

10 yıldır Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont desteğinde bulunan Çarşamba Dernekler Federasyonu, bu yıl ise geçen yıl başlattığı bilgisayar laboratuvarı ihtiyacı olan okullara bilgisayar sınıfı kurma projesini genişleterek 4 merkezde bilgisayar sınıfı kurdu.

Çarşamba Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayati Sözen, "Gurbette yaşayan Çarşambalıları bir araya getiren ve merkezi İstanbul’da olan federasyonumuz çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yanında 10 yıldır ilçemizde listelerini önceden aldığımız çocuklarımıza bot ve mont dağıtımı yapmaktadır. Bu çalışmalarımıza geçen yıl ‘Bilgisayarsız Okul Kalmasın’ sosyal sorumluluk projesini de ekledik. Geçen sene ilçemizde Yıldıray Çınar Ticaret Lisesine 23 kişilik bilgisayar sınıfı kurmuştuk. Bu yıl ise Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 18 kişilik, Terme Karadeniz Ticaret Lisesine 15 kişilik, 19 Mayıs Üniversitesi Çarşamba yerleşkesindeki Bilgisayar İşletmenliği bölümüne 19 kişilik ve Çarşamba Belediyesi Sezai Karakoç Gençlik Merkezine 5 kişilik bilgisayar sınıfı kurduk. Yurt içinden ve yurt dışından katkı veren tüm Çarşambalı hemşerilerimize ve derneklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

“Bizim ortak paydamız, sevgimiz, birliğimiz Çarşamba”

Çarşambalı olmakla gurur duyduklarını ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise, “Biz Çarşambalılar olarak her zaman olduğumuz gibi yine yan yanayız. Çarşamba Dernekler Federasyonu ve bünyesinde barındırdığı diğer dernekler, Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu’na bilgisayar laboratuvarı kurdular. Sezai Karakoç Gençlik Merkezimize de bilgisayar desteğinde bulundular. Çarşamba’mızda eğitim gören öğrenciler için de kitap desteğinde bulunup, mont yardımı sağladılar. Bizim sevgimiz, birliğimiz, ortak paydamız Çarşamba. Her zaman ifade etmekten büyük mutluluk duyuyorum, biz Çarşamba’mızı tanıtırken, ‘Burası Çarşamba, Burada Sevgiyle Yaşanır’ diyoruz. Bu ifadenin sadece sözde kalmadığını, eyleme döküldüğünü görmek de büyük bir mutluluk kaynağı. Biz sevgimizi, iyiliğimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi paylaşarak yaşıyoruz. Tarihi, doğası, kültürüyle olduğu kadar insanıyla da örnek bir ilçeyiz. Bugün de çok güzel bir amaç için bir aradayız. Eğitim kenti Çarşamba’mızda, eğitim gören gençlerimize, çocuklarımıza güzel bir olanak sağlanmış oldu. Çarşambalılık ruhu gurbete gidilse de eksilmez. Hemşehrilerimiz gurbette yaşasalar da doğdukları topraklara aidiyetleri devam ediyor. Her anlamda, her yerde Çarşambalılığımızla gurur duyuyoruz” diye konuştu.