Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkanı Doğan, mesajında “Milletimizin yol göstericisi, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük devrimci ve düşünce adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü milletçe; minnet, rahmet, şükran ve büyük bir özlemle anıyoruz. Ömrünü Türk Milleti’nin istiklâline, refah ve mutluluğuna adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, nice yıllarımıza ışık tutarak, ülkemiz ve milletimiz için birbirinden değerli birçok şey yaptı. Aydınlık, laik ve demokratik Türkiye idealini yaşatmak ve onu muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak, Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleyen bizlerin en önemli görevidir. Atatürk’ün fikir ve ideallerinin ışığında, bizlere emanet ettiği bu topraklara ve Cumhuriyete sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu ve görevidir. Atatürk’ün yüreğimizdeki erişilmez yeri ve ona duyduğumuz sevgisi hiçbir zaman değişmeyecek. Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, büyük bir mücadele ile kurulan cumhuriyeti ve onun temel ilkelerini daha ileriye taşıma azminde ve kararlılığındayız. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin bağımsızlığı ve ülkemizin aydınlık geleceği için mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 86’ncı yılında derin bir hüzün, saygı ve rahmetle anıyoruz. Onun yolunda ilerlemeye ilelebet devam edeceğiz” diye konuştu.