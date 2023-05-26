Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, çalışmaların halkı mağdur etmeden sürmesi gerektiğini ifade etti.

Doğan, İller Bankası Genel Müdürlüğü Alt Yapı Uygulama Dairesi Başkanı Salim Özgenç, İçme Suyu Müdürü Salih Tolga Demir, İller Bankası Bölge Müdürü Mehmet Akan, Uygulama Yapım Müdürü Esin Osmanoğlu ile bir araya geldi.

Belediye ekipleri ile 24 saat sahada olmalarına rağmen alt yapı konusunda çok fazla sorunla uğraşıldığına dikkat çeken Doğan, “ Halka hizmet verirken onların mümkün oldukça mağduriyet yaşamaması için birlikte çalışılması gerek, Emet halkı gerekli özveri, anlayış ve sabrı göstermektedir. Hep birlikte buna layık olmak için daha özverili çalışılmalı.Emet ilçesinin 60 yıllık köhnemiş alt yapısını tamamen modernizasyonunu içeren alt yapı çalışmaları çerçevesinde 16 kilometrede bulunan Emet göledinden isale hattı ile su ilçeye getiriliyor. Merkezde biri bin 500 metreküp, 2’si 800’er metreküplük 2 depoya su verilirken, toplamda 68 bin 853 metre içme suyu boru hattı ile abonelere su dağıtımı gerçekleşecek. Ayrıca 56 bin 822 metre kanalizasyon, 3 bin 508 metre yağmur suyu kanalları yapımları da gerçekleştirilecek" dedi.