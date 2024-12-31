Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Geçen süre boyunca Samsun’umuzun dört bir yanına dokunarak şehrimizde iz bırakmaya çalıştık. 2025 yılında da şehrimiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşma noktasında birlikte yol alarak daha pek çok projede buluşmayı hedefliyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, göreve geldiğinden bu zamana kadar geçen süre boyunca Samsun’un dört bir yanına dokunarak şehirde iz bırakan birçok proje hayata geçirdi. 2024 yılının mart ayından bu zamana kadar yapılan hizmetleri değerlendiren Başkan Doğan, “2024 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın takdirleri ve hemşehrilerimizin destekleriyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldim. Göreve geldiğim günden bugüne de hemşehrilerimizin gönlüne dokunan hizmetleri şehrimize kazandırmaya çalıştık. Önce insan diyerek hayata geçirdiğimiz tüm projelerde hemşehrilerimizi ön planda tuttuk. Samsun’umuzu Samsun’da yaşayanlardan dinledik. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürdük. Göreve gelir gelmez seçim döneminde sözünü verdiğimiz Glütensiz Kafe’mizi hayata geçirdik. Kafemiz kısa sürede hem çölyak hastalarının hem de sağlıklı beslenmeyi tercih eden hemşehrilerimizin gözde mekanı haline geldi. Bir diğer önemli girişimimiz ise şehrimizin çeşitli noktalarına açtığımız 153 Restoranlardı. İlkadım, Atakum ve Kent Park’ta kapılarını açan bu restoranlar, uygun fiyatlı ve lezzetli yemeklerle binlerce hemşehrilerimize hizmet sundu. Yine Kızılırmak’ın eşsiz doğal güzellikleri arasında yer alan Kızılırmak Doğanca Kafe, Bungalov Evleri ve Otantik Kıl Çadırı’nı da yeniden hayat buldurduk. Ayrıca geçmişin izlerini taşıyan Amisos Kafe ve Sevgi Kafe yeniden hemşehrilerimizle buluşturarak eski günlerin hatıralarını yaşattık. Saathane Meydanı’nda açtığımız Sümbül Konağı ise şehrin sosyal yaşamına taze bir nefes kattı" diye konuştu.

Turizme yönelik atılan adımlar

Şehrin turizm değerlerini de herkese tanıtmayı hedefledikleri belirten Başkan Doğan, “Samsun’umuz hem bölge hem de ülke turizmimiz adına büyük öneme sahip. Biz bu farkındalıkla çalışmalarımıza yön veriyor, turizm hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. ’Odak Samsun’ diyerek şehrimizin turizm potansiyelini artırmak istiyoruz. Odak Samsun projemiz kapsamında turizm merkezlerimize toplu ulaşım dönemini başlattık. Şehrimizin güzelliklerini hep birlikte keşfe çıktık" şeklinde konuştu.

“Daha modern, daha konforlu, daha kaliteli ulaşım”

Ulaşım alanında da önemli adımlar atıldığının altını çizen Başkan Doğan, “Şehrimizi daha modern, daha konforlu ve daha kaliteli bir ulaşım ağına kavuşturmak için gözde ulaşım araçları olan tramvaylarımızın kapasitesini artırmak amacıyla 10 yeni tramvay aracı alımını gerçekleştirdik, imzalarımızı attık. İnşallah tramvaylarımızı teslim aldığımızda şehrimizin ulaşım altyapısını daha da güçlendirmiş olacağız. Ayrıca 5 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladığımız yeni tramvay hattımız saatte 10 bin kişinin üzerinde yolcu taşıma kapasitesiyle Şehir Hastanesi’ne erişimi sağlayacak şekilde planlanıyor. Bu yeni hattın eklenmesiyle, kent merkezinden Şehir Hastanesi’ne erişim hizmeti sağlamış olacağız. Yine kent içi toplu ulaşımda kullanılmak üzere filomuza dahil ettiğimiz 18 metre uzunluğundaki 10 adet körüklü otobüs ile kent içi toplu ulaşımı daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu yürütüyoruz. Hemşehrilerimizin havalimanına ulaşımı noktasında zorluk yaşamaması adına Büyükşehir Belediyesi olarak süreci kendimiz yürütme kararı aldık. 1 Haziran itibarıyla SAMAIR projesini hayata geçirerek havalimanına ulaşımda Büyükşehir dönemini başlatmış olduk. Çevre dostu elektrikli otobüslerle bir yandan büyük bir tasarruf sağlarken bir yandan da sıfır karbon hedefine önemli katkı veriyoruz. 20 elektrikli otobüs şu anda kentimizde hizmet vermeye devam ediyor. Yeşil enerji ile hem maliyetleri düşürüyoruz hem de doğayı koruyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüm başlıyor"

Kentsel dönüşüm çalışmalarının Samsun için önemine vurgu yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsun’umuz her alanda daha da ileri olmayı hak eden bir şehir. Bizler bu noktada üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız. İnşallah kentsel dönüşüm projelerimizle sağlıksız kent dokularını iyileştireceğiz. İlkadım ilçemizde Zeytinlik Mahallesi, Anadolu Mahallesi ve Kadıköy Mahallesi’nde kentsel dönüşüme başlıyoruz. Çarpık yapılaşma ve afet riski taşıyan binaların olduğu alanları kentsel dönüşümle yenileyerek güvenli, yeni ve yaşanılabilir alanlara dönüştüreceğiz. Bir yandan da şehrimiz için çok önemli bir proje olan Toybelen’de esnafımızın heyecanla beklediği süreci başlattık. Türkiye’deki en kapsamlı dönüşüm projelerinden birini Toybelen ile Samsun’da hayata geçiriyoruz. Gülsan Sanayi Sitesi’ndeki esnafımıza dükkanlarının teslimine başlamış olduk. Bir kez daha Samsun’umuza, esnafımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Petek ile Samsun’a yeni bir marka değer

Gençler için Samsun’a yeni bir marka değer kazandırıldığını ifade eden Başkan Doğan şunları söyledi:

"Gençlerimize değer veriyor, projelerimizin içerisinde onlara ayrı ve geniş bir alan açıyoruz. Seçim vaatlerimizin arasında yer alan Petek projemizi de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin yeni mekanı olacak Petek ile şehrimize yeni bir marka değer kazandırmış oluyoruz. Petek Genç, Atakum ilçemizdeki Eski Kurupelit Düğün Salonunda çok yakında hizmet vermeye başlayacak. İçerisinde etüt merkezi, kafeterya ve giysi yıkama alanlarımız da olacak. Petek Yuva için de bir yandan çalışmalarımız sürüyoruz. İnşallah şehrimizin gençliği için güzel adımlar atmaya devam edeceğiz .Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi her bir aileye gıda desteğinden eğitim desteğine, barınma desteğinden sıcak yemek desteğine mümkün olduğunca fazla başlıkta hemşehrilerimizin yanında olmaya çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Elimizden geldiğince fazla haneye ulaşmak, her gün daha fazla gönle dokunmak istiyoruz. Özel gereksinimli bireyler için seminerler, eğitimler ve etkinlikler düzenleyerek onların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Yaşlılarımıza evde bakım, sağlık hizmetleri, fizik tedavi, diyetisyen desteği gibi hizmetler sunuyoruz. Ayrıca engelli bireylerimiz için ulaşım, sağlık gibi hizmetlerin yanı sıra sosyalleşmeleri için çeşitli etkinlikler de düzenliyoruz. 2024 yılı içinde özel gereksinimli çocuklarımızın gelişimi için Canik’teki Engelsiz Yaşam Parkı’nı açtık ve otizmli bireylerin sosyal yaşam alanlarını genişletmek amacıyla yeni bir park olan Otizm Parkını açtık. Ailelerin yaşamına dokunmaya özen gösterdiklerini söyleyen Başkan Doğan, “Ailelerimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve çevreye önemli bir katkı sunmak adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projemiz kapsamında hanelerimizin doğal gaz dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla gerçekleştirilen proje hanelerimizi doğal gaz ile buluşturuyoruz."

"Altyapı ve üstyapı çalışmaları"

Başkan Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha hızlı, daha ileri Samsun hedefimizle şehrimizde altyapı ve üstyapı ile ilgili problemleri tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Şehir merkezimizde trafik yoğunluğunu azaltacak yol çalışmaları yaparken kırsalda ise hemşehrilerimizin ulaşım sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında ekiplerimizle birlikte yoğun yol mesaisi yaptık. Sathi kaplama, beton ve sıcak asfalt olmak üzere 568 bin 345 metre yol çalışması gerçekleştirirken kendi ekip, ekipman ve ürettiğimiz malzemelerle 203 milyon 969 bin lira tasarruf sağladık. Yine SASKİ ekiplerimizle 2024 yılında ilçelerimizdeki içme suyu sorunlarını çözdük. SASKİ ekiplerimizce yıl boyunca alt ve üstyapı yatırım projelerine 4 milyar 141 milyon TL tutarında harcama yapılarak 727 kilometre içme suyu, 98 kilometre kanalizasyon ve 31 kilometre de yağmur suyu hat imalatı gerçekleştirdik. Kültür ve sanat şehri Samsun’umuza yakışır etkinliklerle birçok kültürel faaliyet hayata geçirdik. Tiyatro oyunları, müzik dinletileri, Türkiye’nin alanında uzman kişilerin konferans ve seminerleri gibi birçok etkinliğin yanı sıra üniversite öğrencilerimize özel ücretsiz Tercih Danışmanlığı hizmeti çocuklarımız için ise ilçelerimizde çocuk şenlikleri düzenledik. Bizler gençlerimizin, kadınlarımızın tüm hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz. Kadınlar için özel olarak tasarlanan Belediye Hamamı’nı yenileyerek tekrar hizmete sunduk. Hamam, kadınların rahatça kullanabileceği şekilde titizlikle düzenlendi.”

“Yeni yılda belirlediğimiz hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum”

2025 yılında da Samsun için gururla çalışacaklarını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “2024 yılında hep birlikte Samsun’umuzu daha hızlı, daha güçlü, daha ileri bir şehir yapmak için önemli adımlar attık ve bu yolculukta hemşehrilerimizin desteği, katkısı ve gücü bizim için en büyük motivasyon kaynağı oldu. 2025 yılında da şehrimiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşma noktasında birlikte yol alarak daha pek çok projede buluşmayı hedefliyoruz. Samsun’umuzun her köşesinde fark oluşturmak, şehrimize değer katmak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve hep birlikte daha güzel bir Samsun inşa etme yolunda kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Samsun, Türkiye’nin örnek şehri olsun, hep birlikte şehrimizle daha da gurur duyalım istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum. Herkesin sağlıklı, mutlu yıllar geçirmesini diliyor; yeni yılın herkes için güzellikler getirmesini temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.