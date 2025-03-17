Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan, "İşgalci güçler olmak üzere tüm dünyaya destansı bir savunma ve kahramanlık dersi verildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün liderliği, askerlerimizin kahramanlığı bu büyük zaferin temel taşlarıdır" dedi.

Çanakkale Zaferi’nin sadece bir askeri başarı değil, koca bir milletin vatanı için yaptığı fedakârlığının en büyük sembollerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Doğan, "110 yıl önce Çanakkale’de kahramanlık destanı yazıldı. Çanakkale’nin geçilemeyeceğini tüm dünya gördü. İşgalci güçler olmak üzere tüm dünyaya destansı bir savunma ve kahramanlık dersi verildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün liderliği, askerlerimizin kahramanlığı bu büyük zaferin temel taşlarıdır. Bugün bize düşen görev ise, kahramanlarımızın bizlere bıraktığı bu büyük mirasa sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içinde ülkemizi daha ileriye taşımaktır. Bu onurlu ve önemli günde, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.