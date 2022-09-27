Aksaray Belediye Başkanı Eren Dinçer, kent genlinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, “Halkımıza kaliteli ve en iyi hizmeti sunmak için ilk günkü azim ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Eren Dinçer, kent genlinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, “Halkımıza kaliteli ve en iyi hizmeti sunmak için ilk günkü azim ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye tarafından sahada yürütülen çalışma ve projeleri yerinde inceledi. Daha öncede birçok kez sahada incelemelerde bulunarak projelerin aşamaları hakkında ilgili birim müdüründen bilgi alan Başkan Dinçer, ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Coğlaki Mahallesi Ervah Kabristanlığı yolunda devam eden asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Aksaray’da altyapıda olduğu kadar üst yapıda da önemli projeler yürütüldüğünün altını çizen Belediye Başkanı Dinçer, şehir içi ulaşımın konforunu artırmak için şehrin birçok noktasında eş zamanlı olarak asfalt serim çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Aksaray Belediyesinin sıcak asfalt için yoğun mesai harcadığını sözlerine ekleyen Başkan Dinçer, asfalt seriminde görev alan personellere kolaylıklar diledi. Asfalt döküm çalışmasının her aşamasını kontrol ederek denetleyen Başkan Dinçer, belediye personelleriyle birlikte asfalt serimi yaptı. “Aksaray’da şehir içi ulaşımında standartları yükseltiyoruz” diyen Başkan Dinçer, “Şehrimizde ulaşım konforunu ve kalitesini yükseltmek için altyapı sıkıntısı olmayan cadde ve sokaklarda zemin güçlendirmesi yapıyor, pırıl pırıl asfaltlarımızı döküyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, asfalt çalışmasından sonra Kalanlar Mahallesinde tamamlanma aşamasına gelen Kalanlar Millet Bahçesinde de incelemelerde bulundu. 42 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen Millet Bahçesi’nin şehre nefes aldıracak biçimde dizayn edildiğini söyleyen Başkan Dinçer, “Vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte doğa ile iç içe olmalarını arzu ederek yapıma başladığımız Kalanlar Millet Bahçemiz tamamlanma aşamasına geldi. Çok yakın bir zamanda açılışını yaparak hizmete açacağız. Şehrimizde yürüttüğümüz hizmet odaklı her projenin takipçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.