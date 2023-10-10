Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, trafiğe yeni açılan 50 metrelik bulvar yolunda incelemelerde bulunarak, ”Yeni bulvarımız şehrin trafik yükünü azaltacak” dedi.

Aksaray Belediyesi şehir içi ulaşım projeleri arasında yer alan 50 metrelik bulvar yolu, geçtiğimiz hafta yol çizgi çalışmasıyla tamamlandı. Sağlık Beldesi yolu güzergâhı üzerinde Hürriyet ve İstiklal Mahallesinin birleşme noktasından başlayarak Hacılar Harmanı Mahallesine bağlantısı sağlanan 6.5 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki bulvar yolunda uyarı ve yön levhalarıyla trafik işaretlemeleri yapılıyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, yol çizgi çalışmasından sonra bölünmüş yol olarak trafiğe açılan 50 metrelik yolda incelemelerde bulundu. Aksaray’ın en geniş bulvarının 50 metrelik yol olduğunu belirten Belediye Başkanı Dinçer, yeni bulvar yolunun şehrin planlı büyümesine katkı sağlayacağını bildirdi.

Yeni bulvar yolunun trafiğe açılması, mesafeleri kısalttığı gibi zaman tasarrufu da sağladığını belirten Belediye Başkanı Dinçer, “Şehrimizin en geniş bulvar yolu olma özelliğini taşıyan 50 metrelik yolumuz, şehrimizin önemli alternatif ulaşım güzergahı oldu. Bulvar yolumuz Hürriyet, İstiklal, Yavuz Sultan Selim, Selçuklu, Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri ile Hacılar Harmanı Mahallesi birbirine bağlıyor. Bulvar yolumuz mesafeleri kısalttığı gibi zamandan da tasarruf sağlıyor. Diğer bir yandan ise bulvar yolumuzun şehir merkezi trafiğinde oluşabilecek yoğunluğun önemli derecede önüne geçeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.