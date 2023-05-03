Gelişen ve büyüyen Aksaray’a alternatif ulaşım ağları oluşturmak için 4,5 yılda kilometrelerce yeni yol kazandıran Aksaray Belediyesi ekipleri 50 metrelik yeni bulvar yolunun 2. kısmında asfalt öncesi hazırlık çalışmaları gerçekleştiriyor.

2023 yılı içerisinde hizmete açılması planlanan 6.5 kilometrelik yeni bulvar yolunun 1. kısmı geçtiğimiz yıl soğuk asfaltla kaplanarak tek şerit halinde trafiğe açılmıştı. Bu yılda hava şartlarının uygun hale gelmesi ile birlikte 2. kısımda çalışmalara başlanıldı. Yeni bulvar yolunda asfaltlama öncesinde zemin hazırlama çalışması yapılıyor. Yolun uzun ömürlü ve kullanışlı olması için PMT serimi yapılarak iş makinaları yardımı ile zemin güçlendiriliyor. 50 metrelik yeni bulvar yolu tamamlandığında Hürriyet, İstiklal, Yavuz Sultan Selim, Mehmet Akif Ersoy, Selçuklu ve Hacılar Harmanı Mahallerini birbirine bağlayacak. Ayrıca ASTİM, OSB, Toptancılar Sitesi ve Sağlık köy yolu gibi yoğun olarak kullanılan bölgelere de ulaşımı kısaltacak.

Şehir içi ulaşımın daha hızlı ve kolay olması için kilometrelerce yeni yol yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, 50 metrelik yeni bulvar yolunda çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Başkan Dinçer, “Bizler, Aksaray’ımız için en iyisini yapmak için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. Şehrimizin hangi noktasında olursa olsun alt yapı, üst yapı dahil her türlü hizmetlerimiz belirlediğimiz koordinasyon çerçevesinde yürütülüyor. Bununla beraber şehrimizin birçok noktasında yol yapımı, asfalt çalışmamız ve yeni yol açma işlemimiz devam ediyor. Ulaşımın daha kolay ve hızlı sağlanmasının yanında kaliteli olmasına özen gösteriyoruz. Çünkü yol medeniyettir. Bizim sahada gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar halkımız içindir” ifadelerini kullandı.