Aksaray’ın Kent Park’ı, sıcak yaz günlerinde vatandaşların aileleri ile birlikte rahat bir nefes alacağı sosyal donatı alanı olacak. Başkan Dinçer çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, “Yaz sıcaklarında rahat nefes alınacak mekanlar inşa ediyoruz” dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in talimatları yenileme çalışması başlatılan parkın işlevselliği artırıldı. Yapımı devam eden parkın; kafeteryası, yeni nesil oyun parkı, yeşil alanları, süs havuzları ve yürüyüş yolları baştan aşağı yenileniyor. Yaz aylarında vatandaşların kullanımına sunulmak için hazırlanan parkta kafeterya olarak kullanılacak binanın kaba inşaatı tamamlandı. Şehrin en yoğun kullanılan kavşak noktalarından olan Makas Kavşağında bulunan mevcut parkın dört bir etrafının yoğun yol ağı bulunması sebebi ile parka güvenli ulaşım zorlaşıyordu. Bu sebeple park tam kapasite olarak kullanılamıyordu. Yollarda yapılan yeni düzenleme ile park daha kullanışlı hale getirildi. Makas mevkiinde bulunan parkın tüm alanlarında yenileme çalışmaları gerçekleştirildiğini belirten Belediye Başkanı Dinçer, “Makas Kavşağı; Atatürk Bulvarı, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Aşık Molla Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunuyor ve şehrimizin en yoğun kullanılan kavşakları arasında yer alıyor. E-90 Karayolundan şehrimize giriş ve çıkışlarının yapıldığı makas kavşağında birçok çalışma yaptık. Şehrimizin aynası konumunda yer alan makas kavşağında bulunan parkı şehrimize yakışır biçimde yeniliyoruz. Yenileme çalışmalarımızı tamamladığımızda parkımız daha şık daha kullanışlı hale gelecek” dedi.