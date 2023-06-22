Aksaray’da yapılan altyapı çalışmalarını değerlendiren Başkan Dinçer, bu yaz sezonunda da gerekli görülen noktalarda çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, “Yaptığımız yatırımlarla planlı ve düzenli büyümenin önünü açıyoruz” dedi.

Altyapıda eksikliği yaşanan mahallelerde belirlenen plan istikametinde çalışmalar gerçekleştiren Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeni Sanayi Mahallesi’nde kanalizasyon şebeke hattı çalışması başlattı. Yeni Sanayi Mahallesi’ndeki çalışmanın yoğun bir mesai harcanarak kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yapılan çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, “Şehrimizin planlı ve düzenli büyümesi için altyapı olmadan üstyapı olmaz düşüncesiyle yola çıktık. Göreve geldiğimiz günden bu yana Aksaray’ın uzun yıllar altyapı ihtiyacını karşılayacak çalışmalara imza atarak şehrimizin gelecek yıllara daha düzenli ve planlı büyümesine imkan sağladık” dedi. Başkan Dinçer, altyapı çalışmalarının yaz mevsimi boyunca gerekli noktalarda da süreceğini işaret ederek, planlı çalışmalar neticesinde sağlıklı altyapıya ve konforlu üstyapıya sahip marka şehir inşa edildiğini kaydetti.