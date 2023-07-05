Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer göreve geldiği ilk andan itibaren şehrin en önemli sorunlarını çözmek için kolları sıvayarak projelerini bir bir hayata geçirdi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, görevde kaldığı süreyi değerlendirerek hayata geçen ve planlanan projeleri hakkında bilgiler verdi. Özellikle altyapı, trafik, çöp sorunu, mezarlık, kentsel dönüşüm, sanayi gibi şehrin çözüm bekleyen sorunlarına göreve gelir gelmez projeler üreten ve hayata geçiren Başkan Dinçer, “4 yıl boyunca gece gündüz çalışarak halkımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduk. Göreve geldiğimizde şehrin en önemli sorunlarından biri artık şehrin merkezinde kalan ve ömrünü tamamlayan Katı Atık Tesisiydi. Bu tesisimizi yaptığımız proje ile belediye kasasından tek kuruş çıkarmadan şehrin 35 km dışına taşıdık. Bunu yaparken de çok daha modern haliyle ve 10 bin konutun elektriğini çöpten üreten çevreci bir tesis yaptık. Akabinde eski sanayinin taşınması vardı. Ufak tefek sesler dışında, gürültüsüz bir şekilde eski sanayiyi yeni yerine hamdolsun taşıdık” dedi.

“Kentsel dönüşümde 4 yılda 133 bina yıkarak tarih yazdık”

Şehrin tam kalbinde depreme dayanıksız 83 binanın yıkımını tamamladıklarını belirten Başkan Dinçer, “Bunları söylerken bir çırpıda söyleniyor ama arka planda çok büyük bir emek var hazırlık var. Dile kolay, bizim ölçeğimizde böyle bir şehirde bu çaplı büyük bir kentsel dönüşümü göremezsiniz. Zaten bu denli bir kentsel dönüşüm Aksaray tarihinde ilk. Yeni belediye binasının temelini attık ve şuan belli bir aşamaya geldi. İnşallah bir yıl içinde artık ihtiyaca cevap veremeyen ve yetersiz kalan belediye binasını yeni yerine taşıyacağız. Aksaray genelinde kentsel dönüşüm alanı dışında depreme dayanaksız 50 binanın daha yıkımını yaptık toplamda 133 binayı yıkmış olduk. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi bu yaptığımız işin önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu” diye konuştu.

“Hem alt yapıda hem üst yapıda önemli işler yaptık”

Göreve geldiğinde en çok üzerinde durduğu konulardan birisinin de asbest borular olduğunu aktaran Başkan Dinçer, “Asbest borular artık içme suyunda kullanılmayan sağlıksız borulardı. Biz bu borulara âdete savaş açarak 108 km asbest borunun 86 km’sini değiştirdik. Belki biraz tozunu toprağını çektik ama altyapımız ömürlük oldu. Yeni düktil borular çok daha kaliteli, sağlıklı, sağlam ve modern asırlık içme suyu boruları bunlar. Gittiğim çoğu yerde içme suyu kalitesinin değiştiğini hemşerilerimiz söylüyorlar. Yıllar geçtikçe bu işin ne kadar önemli olduğunu hemşerilerimiz daha çok anlayacaklar. Altyapıyı yaparken üstyapıyı da ihmal etmedik. Özellikle Atatürk Bulvarı üzerinde peyzaj ve dekoratif aydınlatma direkleri ile modern bir görünüm aldı. Bu noktada vatandaşlarımız da her fırsatta beğenilerini dile getirmeleri şevkimizi daha da artıyor. En çok kullanılan ana caddelerimizi dekoratif aydınlatmalarla çok güzel bir görünüme kavuşturduk. Şehrimiz ışıl ışıl oldu. Bununla birlikte; Kadın Aktivite Merkezleri, Kitap Konakları, TAT Merkezi, 50 Metrelik Bulvar, Hasta Yakını Konuk Evi, Tarihi Yerlerin Restorasyonu, Fatih Millet Bahçesi, Yeni Parklar, Kalanlar Millet Bahçesi, Lavanta Bahçesi, Selçuklu Külliyesi, Bedriye Medresesi Kütüphane, Şehit Emanetleri Müzesi, Macera Park, Yeni Şehir Mezarlığı, Bisiklet İstasyonu ve Bisiklet Yolları gibi onlarca projeyi hayata geçirdik. Halkımızın teveccühüne layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.