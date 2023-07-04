Aksaray’da yol ve refüj çalışmaları aralıksız devam ederken, Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehide bozuk yol bırakmamak adına çalıştıklarını söyledi.

Aksaray Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte şehir genelinde yol ve refüj düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, Küçük Bölcek Mahallesindeki 36. Caddede deforme olan yolun uzun yıllar kullanılması için mevcut yolun zemininin güçlendirilmesi ile çalışmalara başlamıştı. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in de çalışmaları yerinde incelediği 36. Caddede iş makinaları yardımı ile 12 metre genişliğindeki bin 800 metre uzunluğundaki yolun zemini hazır hale getirilerek sıcak asfalt serilmesine başlandı. Vatandaşlara daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sunmak için çalışmaların devam ettiği 36. Caddede refüjde düzenlemeler yapıldı. Baştan aşağı yenilenen 36. Caddenin refüjünde ve orta alanında peyzaj yapılabilmesi için tasfiye çalışmaları yapılıyor.

Şehrin eksikliklerini gidermek için planlamalar doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirten Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Göreve geldiğimiz günden bugüne yol yapım çalışmaları noktasında hep kendi rekorlarımızı kırdık. Şehrimizde bozuk yol bırakmamak adına her yıl kilometrelerce yol yapımı gerçekleştiriyoruz. Aksaray gelişen ve büyüyen bir şehir olduğu için ihtiyaçlar da sürekli güncelleniyor. Bizler de ortaya çıkan eksiklikleri anında gidermenin gayreti içerisinde çalışıyoruz” dedi.