Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Yeni Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, “Biz emekçi sanayici esnafımızın her zaman hizmetinde olduk” dedi.

Yaklaşan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye destek istemek için Yeni Sanayi Sitesi (ASTİM) esnaflarını ziyaret eden Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, esnafla bir bir görüştü. Seçimlere sayılı günler kala saha da çalışmalarını hızlandıran Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yeni sanayi sitesi esnaflarından destek istedi. Görev süreci boyunca esnaflarla sık sık bir araya gelerek istişare toplantıları düzenleyen Başkan Dinçer, esnaflara AK Parti hükümetleri döneminde yapılan icraatları anlattı. Aksaray Belediyesi tarafından devam eden ve tamamlanan projeler hakkında da esnafları bilgilendiren Başkan Dinçer’in ziyaretinden esnaflar memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Aksaray’da her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok büyük bir teveccüh olduğunu söyleyen Başkan Dinçer, “Yeni Sanayi Sitesi esnaflarımız ülkemiz açısından kritik bir süreç olan 14 Mayıs seçimlerinin öneminin farkında. TOKİ ve Aksaray Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen Yeni Sanayi Sitemizde kendi iş yerinin sahibi olan esnaflarımız iş yerlerini memnuniyetle kullanıyor. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de Cumhurbaşkanımıza tam destek vereceklerini ifade ediyorlar. Bizlerde şehrimizin emekçisi sanayi esnafımızın her zaman hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.