Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yapımı devam eden Makas Kent Park’ta incelemelerde bulunarak, “Modern kent kimliğine yakışır bir sosyal donatı alanı inşa ediyoruz” dedi.

Şehrin aynası olarak bilinen şehirlerarası birçok yolun kesişme noktasındaki makas bölgesinin geçtiğimiz yıl alt yapı alanında yağmur suyu şebeke hattı yapımı, kanalizasyon hattı yapımı, içme suyu borularının değişimi ve mazgal sayılarının artırılması gibi köklü çalışmalar yapılmıştı. Yapılan altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfaltla kaplanan yollar da trafiğin daha akıcı ve sorunsuz işlemesi için refüjler daraltılarak düzenleme yapıldı. Altyapısı ve üst yapısı ile şehre yakışır hale getirilen makas bölgesinde iki yolun arasında sıkışmış olan parkın tam kapasiteli olarak kullanılması için düzenleme çalışması başlatıldı. Toplam da 11 bin metrekarelik parkın içerisinde vatandaşlara restoran ve kafe hizmetleri verilmesi için inşaatı büyük oranda tamamlanan 2 katlı kafeterya binası 593 metrekare alandan oluşuyor. Yapımı tamamlandığında şehrin yeni cazibe noktası olması beklenen parkın ortasına 380 metrekarelik süs havuzu yapılıyor. Makas Kent Park’ta vatandaşların aileleri ile birlikte hoş vakit geçirebilmeleri için spor alanları, dekoratif kamelyalar, çocuklar için survivor oyun parkuru, yürüyüş yolları ve bitki görsel alanlarının yapımı devam ediyor.

Yapımı tamamlandığında Aksaray’a renk katacak olan yeni sosyal donatı alanın da incelemelerde bulunan Başkan Dinçer, inşaat çalışmalarında gelinen son aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Dinçer Makas Kent Parkta çalışmaların devam ettiğini söyledi.