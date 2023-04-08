Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kılıçaslan Parkı içerisindeki Macera Parkının tüm alanlarında kurulum ve test aşamalarının tamamlanarak parkın açılışa hazır hale getirildiğini, çok yakında hizmete sunulacağını söyledi.

Kılıçaslan Parkı içerisinde şehrin ilk macera parkı olma özelliğine sahip parkın kurulumunu ve test sürecini tamamlayan Aksaray Belediyesi, vatandaşların aileleri ile birlikte güvenli ve hoş vakit geçirebilmelerine imkan sağlayacak parkı hizmete sunuyor. Macera Parkı ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Şehrimizin sosyal donatı alanlarını artırmak için birçok projeyi hayata geçirdik. Macera Parkımızla da birbirinden eğlenceli alanları macera severlerin hizmetine yakın zamanda sunacağız. Spor ve eğlencenin bir arada olduğu parkta çalışmalarımızı tamamladık. Macera Parkı ile şehrimizde olmayan yeni bir projeyi daha kazandırmış olduk” dedi.

Aksaray Belediyesi tarafından 8 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen Macera Parkında, 360 metre zipline, survivor parkuru, salto trambolini, 12 metre uzunluğunda salıncak, 24 oyunlu ip parkuru, file zıplama oyun alanı, 15 metre etkinlik kulesi yer alıyor.