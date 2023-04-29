Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, “İnşallah 14 Mayıs sonrası ülkemizin önü daha da açılacak ve Türkiye Yüzyılı vizyonu istikametinde hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Aksaray’da AK Parti heyeti ile birlikte seçim çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Evren Dinçer, her gün düzenlediği esnaf ziyaretlerinde, gençlik buluşmalarında ve aile ziyaretlerinde 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye destek istiyor. Ziyaretlerinde ülkenin geleceği adına tarihi bir öneme sahip 14 Mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek isteyen Başkan Dr. Evren Dinçer, “14 Mayıs’ta ülke olarak tarihi bir seçim yaşayacağız. Aksaray’ımızın bu seçimde de Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye desteğinin en yüksek oranda olacağına inancımız tam. İnşallah 14 Mayıs sonrası ülkemizin önü daha da açılacak ve Türkiye Yüzyılı vizyonu istikametinde hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.