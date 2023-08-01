Aksaray Belediyesi daha yaşanılabilir çevre ve yeşil Aksaray hedefinden yola çıkarak ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede şehrin her noktasında park, bahçe ve refüjlerde ağaç dikimi yapılırken, Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Aksaray’ımızın yeşil alanını artırmak için çalışıyoruz” dedi.

Aksaray’da şehir merkezinde park, bahçe ve yeşil alanların yanı sıra bulvar, kavşak, kaldırım ve refüjlerdeki ağaçlandırma, süsleme, yeşillendirme çalışmaları devam ediyor. “Bir ağaç dikmek, geleceğe nefes olacak bir adımdır” diyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak herkesin görevi. Bu da çevre çalışmalarına verilen önemle sağlanabilir. Şehrimizin her karış toprağını en verimli bir şekilde değerlendirmek için fidan ve yetişmiş ağaç dikiyoruz. Hiçbir zaman ‘bir fidandan ne olacak’ demiyoruz. Aksaray’ımızın dört bir yanını fidan dikip, ağaçlandırarak yeşil Aksaray hedefine her gün bir adım daha yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aksaray’da kişi başına düşen yeşil alan varlığının 5,1 metrekareden 6,1 metrekareye yükseldiğinin altını çizen Başkan Dinçer, millet bahçeleri, kavşaklar, refüjlere fidan dikiminin aralıksız sürdüğünü ve şehrin genelindeki yeşil alan ve park sayısının 261’e ulaştığını belirtti. Aksaray’da devam eden ağaçlandırma seferberliğinin yılın ilk yarısında daha hız kazandığını belirten Başkan Dinçer, “Yeşille iç içe bir Aksaray oluşturmak için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yılın her döneminde hummalı bir çalışma içerisinde. Bizim hedefimiz Aksaray’ı görünümüyle ve havasıyla geçmişte anıldığı adıyla yeşil Aksaray ünvanına kavuşturmak. Bu doğrultuda ağaçlandırma seferberliğimizi yıl boyunca sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.