Aksaray Belediyesi şehir içi ulaşımın kalitesi artırma yönelik başlattığı uygulamaya bir yenisini daha dahil etti. Belediye Başkanı Evren Dinçer, akıllı sinyalizasyon sistemlerinin sayısını artıracaklarını söyldei.

Aksaray Belediyesi şehir içi ulaşımın kalitesi artırma yönelik başlattığı uygulamaya bir yenisini daha dahil etti. Belediye Başkanı Evren Dinçer, akıllı sinyalizasyon sistemlerinin sayısını artıracaklarını söyldei.

Belediye Başkanı Evren Dinçer’in şehir içi ulaşımında hayata geçirdiği Akıllı Kavşak Projesi Atatürk Bulvarı üzerinde devreye alındı. Atatürk Bulvarı üzerinde Ali Ağa Cami yanındaki kavşakta hayata geçirilen akıllı kavşak uygulaması ile araç yoğunluğuna göre yollarda bekleyen araçlara geçiş önceliği tanıyor. Araç trafiği gün geçtikçe artan Aksaray’da, yenilikçi ve sürdürülebilir bir çözüm yaklaşımı geliştiren Aksaray Belediyesi, bu sistem ile kavşaklardaki araç bekleme sürelerinin azaltarak trafik akışını hızlandırmış ve karbon salınımının azaltılmasını amaçlıyor.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Aksaray’ımız her geçen gün büyüyen, göç alan buna paralel olarak araç yoğunluğu giderek artan bir şehir Aksaray’ı geleceğe taşımak hem zaman tasarrufu elde etmek hem de araçların bekleme sürelerini kısaltarak daha az karbon salınımı sağlayarak hem modern kent olmanın gerekliliğini yerine getiriyoruz” dedi.

Kavşak kollarına yerleştirilen sensörler yoğunluk durumuna göre sinyalizasyon sistemine uyarı gönderiyor. Yoğunluk hesabı yapılarak yoğun olan yönlere daha uzun yeşil süresi uygulanarak kavşaklardaki yeşil sürelerin optimizasyonu sağlanıyor. Bu sayede gereksiz yeşil ışık yakmanın önüne geçilip gecikme sürelerinde iyileşme sağlanarak vatandaşlara hızlı, yenilikçi ve doğa dostu bir ulaşım sunuluyor.