Erenler Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Şenol Dinç, "İlçemizin 33 mahallesinde ekiplerimiz ile sahadayız. Her mahallemizi kapsayan, her gönüle dokunan bir anlayışla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz" dedi.

Erenler Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Şenol Dinç başkanlığında gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan Meclis Toplantısı akabinde Dinç’in konuşmaları ile devam etti. Toplantı 3 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanmasını ile tamamlandı. Toplantıda konuşan Dinç, "Küpçüler Mahallemize bir haber vermek istiyorum. Her yaştan vatandaşımızın keyiflice zaman geçirebileceği bir park inşa edeceğiz. İçerisinde yürüyüş yolları, oturma alanları, spor aktiviteleri için alanlar ile bu konsept Küpçülerimize çok yakışacak. İlçemizin 33 mahallesinde ekiplerimiz ile sahadayız. Her mahallemizi kapsayan, her gönüle dokunan bir anlayışla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Bu vesileyle ilçemizde tamamlanan, devam eden ve hayata geçireceğimiz çalışma ve projelerin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.